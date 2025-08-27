    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vorstandswechsel bei der Debeka Bausparkasse

    Jörg Phlippen scheidet aus, Alexander Weber rückt in den Vorstand auf (FOTO)

    Koblenz (ots) - Die Debeka Bausparkasse gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt:
    Nach über 22 Jahren im Unternehmen, davon 20 Jahre als Vorstandsmitglied,
    verabschiedet sich Jörg Phlippen zum 1. September in den Ruhestand. Während
    seiner Amtszeit hat er maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung und
    erfolgreichen Positionierung der Bausparkasse beigetragen. Zu seinen
    Schwerpunkten zählten die Optimierung der Kredit- und Bausparprozesse und die
    Weiterentwicklung der Produktpalette. Hierbei hat er eine vertrauensvolle und
    wertschätzende Unternehmenskultur geprägt.

    Sein Nachfolger im Vorstand wird Alexander Weber, der bislang als
    Hauptabteilungsleiter und Prokurist in der Kreditabteilung tätig war. Der
    32-jährige gebürtige Koblenzer ist seit seinem BWL-Studium mit der Debeka
    verbunden und bringt umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen Anlagemanagement
    und Baufinanzierung mit. "Für unsere Kunden und Mitarbeitenden möchte ich
    Innovation gezielt einsetzen und dabei echte Mehrwerte schaffen", erklärt Weber.

    Auch Phlippen blickt zuversichtlich auf die Zukunft der Bausparkasse: "Ich kann
    mich mit einem guten Gefühl zurückziehen, weil ich weiß, dass mit Alexander
    Weber ein engagiertes neues Vorstandsmitglied übernimmt, das die Entwicklung der
    Bausparkasse mit frischen Ideen fortsetzen wird", betont Phlippen.

    Zur Debeka Bausparkasse:

    Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe und zählt mit
    einer Bilanzsumme von rund 8,9 Milliarden Euro zu den größten privaten
    Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst Bausparen,
    Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienverwaltung.

