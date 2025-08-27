Vorstandswechsel bei der Debeka Bausparkasse
Jörg Phlippen scheidet aus, Alexander Weber rückt in den Vorstand auf (FOTO)
Koblenz (ots) - Die Debeka Bausparkasse gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt:
Nach über 22 Jahren im Unternehmen, davon 20 Jahre als Vorstandsmitglied,
verabschiedet sich Jörg Phlippen zum 1. September in den Ruhestand. Während
seiner Amtszeit hat er maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung und
erfolgreichen Positionierung der Bausparkasse beigetragen. Zu seinen
Schwerpunkten zählten die Optimierung der Kredit- und Bausparprozesse und die
Weiterentwicklung der Produktpalette. Hierbei hat er eine vertrauensvolle und
wertschätzende Unternehmenskultur geprägt.
Sein Nachfolger im Vorstand wird Alexander Weber, der bislang als
Hauptabteilungsleiter und Prokurist in der Kreditabteilung tätig war. Der
32-jährige gebürtige Koblenzer ist seit seinem BWL-Studium mit der Debeka
verbunden und bringt umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen Anlagemanagement
und Baufinanzierung mit. "Für unsere Kunden und Mitarbeitenden möchte ich
Innovation gezielt einsetzen und dabei echte Mehrwerte schaffen", erklärt Weber.
Nach über 22 Jahren im Unternehmen, davon 20 Jahre als Vorstandsmitglied,
verabschiedet sich Jörg Phlippen zum 1. September in den Ruhestand. Während
seiner Amtszeit hat er maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung und
erfolgreichen Positionierung der Bausparkasse beigetragen. Zu seinen
Schwerpunkten zählten die Optimierung der Kredit- und Bausparprozesse und die
Weiterentwicklung der Produktpalette. Hierbei hat er eine vertrauensvolle und
wertschätzende Unternehmenskultur geprägt.
Sein Nachfolger im Vorstand wird Alexander Weber, der bislang als
Hauptabteilungsleiter und Prokurist in der Kreditabteilung tätig war. Der
32-jährige gebürtige Koblenzer ist seit seinem BWL-Studium mit der Debeka
verbunden und bringt umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen Anlagemanagement
und Baufinanzierung mit. "Für unsere Kunden und Mitarbeitenden möchte ich
Innovation gezielt einsetzen und dabei echte Mehrwerte schaffen", erklärt Weber.
Auch Phlippen blickt zuversichtlich auf die Zukunft der Bausparkasse: "Ich kann
mich mit einem guten Gefühl zurückziehen, weil ich weiß, dass mit Alexander
Weber ein engagiertes neues Vorstandsmitglied übernimmt, das die Entwicklung der
Bausparkasse mit frischen Ideen fortsetzen wird", betont Phlippen.
Zur Debeka Bausparkasse:
Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe und zählt mit
einer Bilanzsumme von rund 8,9 Milliarden Euro zu den größten privaten
Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst Bausparen,
Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienverwaltung.
Pressekontakt:
Dr. Gerd Benner
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 00
Christian Arns
Abteilungsleiter Konzernkommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 22
Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
56058 Koblenz
Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
Telefax (02 61) 4 98 - 11 11
E-Mail mailto:presse@debeka.de
Internet http://www.debeka.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6104913
OTS: Debeka Versicherungsgruppe
mich mit einem guten Gefühl zurückziehen, weil ich weiß, dass mit Alexander
Weber ein engagiertes neues Vorstandsmitglied übernimmt, das die Entwicklung der
Bausparkasse mit frischen Ideen fortsetzen wird", betont Phlippen.
Zur Debeka Bausparkasse:
Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe und zählt mit
einer Bilanzsumme von rund 8,9 Milliarden Euro zu den größten privaten
Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst Bausparen,
Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienverwaltung.
Pressekontakt:
Dr. Gerd Benner
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 00
Christian Arns
Abteilungsleiter Konzernkommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 22
Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
56058 Koblenz
Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
Telefax (02 61) 4 98 - 11 11
E-Mail mailto:presse@debeka.de
Internet http://www.debeka.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6104913
OTS: Debeka Versicherungsgruppe
Autor folgen