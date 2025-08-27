NETMARBLE KÜNDIGT WELTWEITE VERÖFFENTLICHUNG DES BRUTALEN DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 AN
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Vorregistrierung ist jetzt im Google Play
Store und im App Store möglich, und Fans können das Spiel im Epic Games Store
auf ihre Wunschliste setzen
Netmarble, ein renommierter Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat
offiziell bekannt gegeben, dass sein kommendes Dark-Fantasy-MMORPG Raven2
(https://raven2w.netmarble.com/) auf den globalen Markt expandieren wird. Die
globale Vorregistrierung (https://ntiny.link/raven2gb) für Raven2 wurde
offiziell im Google Play Store und im App Store eröffnet. Spieler können Raven2
vor der Veröffentlichung auch im Epic Games Store
(https://store.epicgames.com/p/raven2-2c3f27) auf ihre Wunschliste setzen.
Store und im App Store möglich, und Fans können das Spiel im Epic Games Store
auf ihre Wunschliste setzen
Netmarble, ein renommierter Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat
offiziell bekannt gegeben, dass sein kommendes Dark-Fantasy-MMORPG Raven2
(https://raven2w.netmarble.com/) auf den globalen Markt expandieren wird. Die
globale Vorregistrierung (https://ntiny.link/raven2gb) für Raven2 wurde
offiziell im Google Play Store und im App Store eröffnet. Spieler können Raven2
vor der Veröffentlichung auch im Epic Games Store
(https://store.epicgames.com/p/raven2-2c3f27) auf ihre Wunschliste setzen.
Raven2 ist ein sorgfältig entwickeltes MMORPG, das in ausgewählten Regionen
Asiens, darunter Südkorea, Japan, Taiwan, Hongkong und Macau, bereits von
Kritikern hoch gelobt wurde. Aufbauend auf diesem regionalen Erfolg bereitet
sich das Spiel nun auf eine weltweite Einführung in Nordamerika, Europa,
Südostasien und darüber hinaus vor.
Angetrieben von der Unreal Engine bietet Raven2 unvergleichliche Grafik und ein
riesiges Universum in einer dunklen Fantasiewelt, in der die Spieler zu
Mitgliedern des Special Corps mit dem "Cursed Stigma" werden. Während sie
seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt
ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die
Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten,
gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich
fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses. Das Spiel wird sowohl für
Mobilgeräte als auch für PCs verfügbar sein und plattformübergreifendes Spielen
unterstützen.
Spieler können sich jetzt im Google Play Store und im App Store vorregistrieren
und das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. Alle
Vorregistrierten erhalten exklusive Belohnungen, darunter ein heroisches
Heiliges Gewand und ein spezielles Vorregistrierungspaket zum offiziellen Start
des Spiels. Das heroische "Holy Garment" erhöht die Kampfkraft eines Charakters
erheblich und wird zum ersten Mal von Raven2 als Vorregistrierungsbelohnung
angeboten. Spieler können die offizielle Website und die Facebook-Seite
besuchen, um weitere Informationen zur Vorregistrierung für Raven2 zu erhalten.
Anlässlich des Starts der weltweiten Vorregistrierung wurde ein spezieller
Filmtrailer über die offiziellen YouTube (https://www.facebook.com/raven2gb) -
und Facebook (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) -Kanäle von Raven2
veröffentlicht. Besuchen Sie die offizielle Website
(https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf den sozialen Medien,
um zusätzliche Inhalte zu erfahren, die das Spieluniversum, die Klassen, die
Hauptfunktionen und vieles mehr vorstellen.
Informationen zu Netmarble Corporation
Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
http://company.netmarble.com/ .
Foto -
https://mma.prnewswire.com/media/2736690/250721____2____________1920x1080_EN.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl
e-kundigt-weltweite-veroffentlichung-des-brutalen-dark-fantasy-mmorpg-raven2-an-
302537521.html
Pressekontakt:
Amber Lee,
powerof2@netmarble.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6104916
OTS: Netmarble
Asiens, darunter Südkorea, Japan, Taiwan, Hongkong und Macau, bereits von
Kritikern hoch gelobt wurde. Aufbauend auf diesem regionalen Erfolg bereitet
sich das Spiel nun auf eine weltweite Einführung in Nordamerika, Europa,
Südostasien und darüber hinaus vor.
Angetrieben von der Unreal Engine bietet Raven2 unvergleichliche Grafik und ein
riesiges Universum in einer dunklen Fantasiewelt, in der die Spieler zu
Mitgliedern des Special Corps mit dem "Cursed Stigma" werden. Während sie
seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt
ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die
Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten,
gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich
fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses. Das Spiel wird sowohl für
Mobilgeräte als auch für PCs verfügbar sein und plattformübergreifendes Spielen
unterstützen.
Spieler können sich jetzt im Google Play Store und im App Store vorregistrieren
und das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. Alle
Vorregistrierten erhalten exklusive Belohnungen, darunter ein heroisches
Heiliges Gewand und ein spezielles Vorregistrierungspaket zum offiziellen Start
des Spiels. Das heroische "Holy Garment" erhöht die Kampfkraft eines Charakters
erheblich und wird zum ersten Mal von Raven2 als Vorregistrierungsbelohnung
angeboten. Spieler können die offizielle Website und die Facebook-Seite
besuchen, um weitere Informationen zur Vorregistrierung für Raven2 zu erhalten.
Anlässlich des Starts der weltweiten Vorregistrierung wurde ein spezieller
Filmtrailer über die offiziellen YouTube (https://www.facebook.com/raven2gb) -
und Facebook (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) -Kanäle von Raven2
veröffentlicht. Besuchen Sie die offizielle Website
(https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf den sozialen Medien,
um zusätzliche Inhalte zu erfahren, die das Spieluniversum, die Klassen, die
Hauptfunktionen und vieles mehr vorstellen.
Informationen zu Netmarble Corporation
Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
http://company.netmarble.com/ .
Foto -
https://mma.prnewswire.com/media/2736690/250721____2____________1920x1080_EN.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl
e-kundigt-weltweite-veroffentlichung-des-brutalen-dark-fantasy-mmorpg-raven2-an-
302537521.html
Pressekontakt:
Amber Lee,
powerof2@netmarble.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6104916
OTS: Netmarble
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte