NETMARBLE KÜNDIGT WELTWEITE VERÖFFENTLICHUNG DES BRUTALEN DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 AN

Raven2 ist ein sorgfältig entwickeltes MMORPG, das in ausgewählten RegionenAsiens, darunter Südkorea, Japan, Taiwan, Hongkong und Macau, bereits vonKritikern hoch gelobt wurde. Aufbauend auf diesem regionalen Erfolg bereitetsich das Spiel nun auf eine weltweite Einführung in Nordamerika, Europa,Südostasien und darüber hinaus vor.Angetrieben von der Unreal Engine bietet Raven2 unvergleichliche Grafik und einriesiges Universum in einer dunklen Fantasiewelt, in der die Spieler zuMitgliedern des Special Corps mit dem "Cursed Stigma" werden. Während sieseltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Weltereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und dieGeheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten,gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklichfesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses. Das Spiel wird sowohl fürMobilgeräte als auch für PCs verfügbar sein und plattformübergreifendes Spielenunterstützen.Spieler können sich jetzt im Google Play Store und im App Store vorregistrierenund das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. AlleVorregistrierten erhalten exklusive Belohnungen, darunter ein heroischesHeiliges Gewand und ein spezielles Vorregistrierungspaket zum offiziellen Startdes Spiels. Das heroische "Holy Garment" erhöht die Kampfkraft eines Charakterserheblich und wird zum ersten Mal von Raven2 als Vorregistrierungsbelohnungangeboten. Spieler können die offizielle Website und die Facebook-Seitebesuchen, um weitere Informationen zur Vorregistrierung für Raven2 zu erhalten.Anlässlich des Starts der weltweiten Vorregistrierung wurde ein speziellerFilmtrailer über die offiziellen YouTube (https://www.facebook.com/raven2gb) -und Facebook (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) -Kanäle von Raven2veröffentlicht. Besuchen Sie die offizielle Website(https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf den sozialen Medien,um zusätzliche Inhalte zu erfahren, die das Spieluniversum, die Klassen, dieHauptfunktionen und vieles mehr vorstellen.Informationen zu Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweitführender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises undstrategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet dasUnternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweitesPublikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie alsHauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio vonNetmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: NewWorld, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds undThe Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unterhttp://company.netmarble.com/ .Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2736690/250721____2____________1920x1080_EN.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarble-kundigt-weltweite-veroffentlichung-des-brutalen-dark-fantasy-mmorpg-raven2-an-302537521.htmlPressekontakt:Amber Lee,powerof2@netmarble.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6104916OTS: Netmarble