    NETMARBLE KÜNDIGT WELTWEITE VERÖFFENTLICHUNG DES BRUTALEN DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 AN

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Vorregistrierung ist jetzt im Google Play
    Store und im App Store möglich, und Fans können das Spiel im Epic Games Store
    auf ihre Wunschliste setzen

    Netmarble, ein renommierter Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat
    offiziell bekannt gegeben, dass sein kommendes Dark-Fantasy-MMORPG Raven2
    (https://raven2w.netmarble.com/) auf den globalen Markt expandieren wird. Die
    globale Vorregistrierung (https://ntiny.link/raven2gb) für Raven2 wurde
    offiziell im Google Play Store und im App Store eröffnet. Spieler können Raven2
    vor der Veröffentlichung auch im Epic Games Store
    (https://store.epicgames.com/p/raven2-2c3f27) auf ihre Wunschliste setzen.

    Raven2 ist ein sorgfältig entwickeltes MMORPG, das in ausgewählten Regionen
    Asiens, darunter Südkorea, Japan, Taiwan, Hongkong und Macau, bereits von
    Kritikern hoch gelobt wurde. Aufbauend auf diesem regionalen Erfolg bereitet
    sich das Spiel nun auf eine weltweite Einführung in Nordamerika, Europa,
    Südostasien und darüber hinaus vor.

    Angetrieben von der Unreal Engine bietet Raven2 unvergleichliche Grafik und ein
    riesiges Universum in einer dunklen Fantasiewelt, in der die Spieler zu
    Mitgliedern des Special Corps mit dem "Cursed Stigma" werden. Während sie
    seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt
    ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die
    Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten,
    gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich
    fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses. Das Spiel wird sowohl für
    Mobilgeräte als auch für PCs verfügbar sein und plattformübergreifendes Spielen
    unterstützen.

    Spieler können sich jetzt im Google Play Store und im App Store vorregistrieren
    und das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. Alle
    Vorregistrierten erhalten exklusive Belohnungen, darunter ein heroisches
    Heiliges Gewand und ein spezielles Vorregistrierungspaket zum offiziellen Start
    des Spiels. Das heroische "Holy Garment" erhöht die Kampfkraft eines Charakters
    erheblich und wird zum ersten Mal von Raven2 als Vorregistrierungsbelohnung
    angeboten. Spieler können die offizielle Website und die Facebook-Seite
    besuchen, um weitere Informationen zur Vorregistrierung für Raven2 zu erhalten.

    Anlässlich des Starts der weltweiten Vorregistrierung wurde ein spezieller
    Filmtrailer über die offiziellen YouTube (https://www.facebook.com/raven2gb) -
    und Facebook (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) -Kanäle von Raven2
    veröffentlicht. Besuchen Sie die offizielle Website
    (https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf den sozialen Medien,
    um zusätzliche Inhalte zu erfahren, die das Spieluniversum, die Klassen, die
    Hauptfunktionen und vieles mehr vorstellen.

    Informationen zu Netmarble Corporation

    Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
    führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
    strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
    Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
    Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
    Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
    Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
    World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
    The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
    http://company.netmarble.com/ .

    Foto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2736690/250721____2____________1920x1080_EN.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl
    e-kundigt-weltweite-veroffentlichung-des-brutalen-dark-fantasy-mmorpg-raven2-an-
    302537521.html

    Pressekontakt:

    Amber Lee,
    powerof2@netmarble.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6104916
    OTS: Netmarble


