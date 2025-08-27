Advanced Blockchain AG: Abschluss der Incredulous Labs enthüllt!
Advanced Blockchain AG hat die Karten auf den Tisch gelegt: Nach intensiven Untersuchungen und der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 zieht das Unternehmen Konsequenzen. Ein "Disclaimer of Opinion" des Wirtschaftsprüfers wirft Fragen auf. Incredulous Labs Ltd. war Ziel von Vermögensmissbrauch, doch ein neues Kontrollsystem soll Abhilfe schaffen. Schadenersatzforderungen gegen Ex-Führungskräfte sind in Vorbereitung.
- Advanced Blockchain AG hat die forensischen und bilanziellen Untersuchungen ihrer Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. abgeschlossen und die Jahresabschlüsse für 2023 und 2024 veröffentlicht.
- Der Wirtschaftsprüfer hat für die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 ein „Disclaimer of Opinion“ ausgesprochen, was auf Unregelmäßigkeiten hinweist.
- Die Untersuchungen ergaben, dass Incredulous Labs Ltd. in der Vergangenheit Opfer von missbräuchlicher Verwendung von Vermögenswerten war, einschließlich der nicht autorisierten Kontrolle von Krypto-Wallets.
- Ein neues internes Kontrollsystem wurde im September 2024 eingeführt, um zukünftige Missbräuche zu verhindern.
- Advanced Blockchain AG hat Schadenersatzforderungen gegen ehemalige Führungskräfte und Geschäftspartner vorbereitet bzw. eingereicht.
- Der Jahresabschluss der Advanced Blockchain AG wird auf Basis der Ergebnisse der Tochtergesellschaft finalisiert und Anfang September veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025, bei Advanced Blockchain ist am 03.10.2025.
Der Kurs von Advanced Blockchain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,95 % im
Plus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0700EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.