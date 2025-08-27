    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Blockchain AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Blockchain
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Advanced Blockchain AG: Abschluss der Incredulous Labs enthüllt!

    Advanced Blockchain AG hat die Karten auf den Tisch gelegt: Nach intensiven Untersuchungen und der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 zieht das Unternehmen Konsequenzen. Ein "Disclaimer of Opinion" des Wirtschaftsprüfers wirft Fragen auf. Incredulous Labs Ltd. war Ziel von Vermögensmissbrauch, doch ein neues Kontrollsystem soll Abhilfe schaffen. Schadenersatzforderungen gegen Ex-Führungskräfte sind in Vorbereitung.

    Advanced Blockchain AG: Abschluss der Incredulous Labs enthüllt!
    Foto: adobe.stock.com
    • Advanced Blockchain AG hat die forensischen und bilanziellen Untersuchungen ihrer Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. abgeschlossen und die Jahresabschlüsse für 2023 und 2024 veröffentlicht.
    • Der Wirtschaftsprüfer hat für die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 ein „Disclaimer of Opinion“ ausgesprochen, was auf Unregelmäßigkeiten hinweist.
    • Die Untersuchungen ergaben, dass Incredulous Labs Ltd. in der Vergangenheit Opfer von missbräuchlicher Verwendung von Vermögenswerten war, einschließlich der nicht autorisierten Kontrolle von Krypto-Wallets.
    • Ein neues internes Kontrollsystem wurde im September 2024 eingeführt, um zukünftige Missbräuche zu verhindern.
    • Advanced Blockchain AG hat Schadenersatzforderungen gegen ehemalige Führungskräfte und Geschäftspartner vorbereitet bzw. eingereicht.
    • Der Jahresabschluss der Advanced Blockchain AG wird auf Basis der Ergebnisse der Tochtergesellschaft finalisiert und Anfang September veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025, bei Advanced Blockchain ist am 03.10.2025.

    Der Kurs von Advanced Blockchain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,95 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0700EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.


    Advanced Blockchain

    +4,78 %
    +0,68 %
    +11,74 %
    +1,72 %
    -14,99 %
    -26,16 %
    -38,54 %
    +33,48 %
    ISIN:DE000A0M93V6WKN:A0M93V





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Advanced Blockchain AG: Abschluss der Incredulous Labs enthüllt! Advanced Blockchain AG hat die Karten auf den Tisch gelegt: Nach intensiven Untersuchungen und der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 zieht das Unternehmen Konsequenzen. Ein "Disclaimer of Opinion" des Wirtschaftsprüfers wirft …