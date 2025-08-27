Novo Nordisk, Aroundtown, Eon und Commerzbank – Die Analystenstimmen des Tages

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen (80,38 Euro) auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.

Berenberg stuft Aroundtown auf "Hold"

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Das Immobilienunternehmen sei dank positiver Miettrends in allen Bereichen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele.

Berenberg senkt das Kursziel für Eon

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 18 auf 17,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener seien ein "Spielmacher" in der Energiewende, schrieb Andrew Fisher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Auch nach der starken Kursentwicklung im Jahresverlauf sieht er noch Luft nach oben. Das etwas gesunkene Kursziel begründet er mit leicht gekappten Langfristschätzungen der Gewinne.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Commerzbank an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank von 29,20 auf 34,10 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Kursrally aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Generell bleibt Analyst Chris Hallam in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend optimistisch für Europas Banken. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu seinen aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent. Die Aktien der Commerzbank und der auf "Neutral" abgestuften Deutschen Bank seien aber nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche bereits deutlich vorweg gelaufen.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

