Cambricon explodiert an der Börse – Aktie verdoppelt sich binnen eines Monats

Am Mittwoch verteuerten sich die Anteile in der Spitze um 10 Prozent, wodurch das Unternehmen zeitweise die höchste Bewertung unter den chinesischen Festlandaktien erreichte. Die Marktkapitalisierung kletterte dabei auf rund 580 Milliarden Yuan (70 Milliarden Euro). Die Aktie schloss schließlich in Shanghai bei 1372,10 Yuan 3,2 Prozent höher.

Der Kurs des Nvidia-Konkurrenten Cambricon Technologies ist, beflügelt von dem Boom der chinesischen Chipbranche förmlich explodiert: Binnen eines Monats hat sich der Aktienkurs der KI-Chip-Schmiede verdoppelt, innerhalb eines Jahres fast versechsfacht. Kommt eine Rallye wie beim großen US-Rivalen, der sich seit Ende 2022 verzwölffacht hat?

Haupttreiber sind Chinas Strategie zur Förderung heimischer Halbleiter und die wachsende Nachfrage chinesischer KI-Unternehmen nach Alternativen zu Nvidia. Cambricon meldete für das erste Halbjahr einen Rekordgewinn von 1,03 Milliarden Yuan, nach einem Verlust von 533 Millionen Renminbi im Vorjahr. Der Umsatz wurde auf 2,9 Milliarden Yuan um das 44-Fache gesteigert. Zum Vergleich: Bei Nvidia rechnen Analysten mit einem Umsatzplus von 53 Prozent für das abgelaufene Quartal.

"Die US-China-Technologierivalität, insbesondere die Unsicherheit rund um Nvidias H20-Chip, spielt Cambricon in die Karten", sagt Kenny Ng von China Everbright Securities gegenüber Bloomberg und verwies auf die rasante Entwicklung von High-End-Chips und KI in dem Land. Tatsächlich hat Nvidia Teile der Produktion des H20-Chips gestoppt, während Beijing lokalen Firmen geraten hat, auf US-Chips zu verzichten – vor allem in staatlichen Projekten.

Cambricon baut seine Position weiter aus: Die Plattform zur Ausführung von KI-Modellen wurde verbessert, um Kunden die Nutzung ihrer Chips zu erleichtern. Geplant ist zudem eine Kapitalerhöhung von bis zu 4 Milliarden Yuan (483 Millionen Euro), um die Entwicklung von Chips und Software für große Sprachmodelle zu finanzieren. Analysten sehen in Cambricon eine der besten Alternativen zu Huawei auf dem chinesischen Markt.

Die Aktie profitiert von einer breiteren Rallye im chinesischen Tech-Sektor: Der STAR 50 Index, in dem Chipfirmen stark gewichtet sind, stieg in diesem Monat um 24 Prozent, verglichen mit einem Plus von 9 Prozent bei der Benchmark CSI 300.

Analysten rechnen damit, dass Cambricon angesichts staatlicher Unterstützung, wachsender KI-Nachfrage und begrenzter Konkurrenz weiterhin überdurchschnittlich performen könnte. Allerdings müssen die Gewinne des Unternehmens weiterhin explodieren, um seine bereits jetzt gewaltige Bewertung zu rechtfertigen. Aktuell wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von sagenhaften 517 bewertet, das vorwärts gerichtete KGV ist mit 490 immer noch augenwässernd hoch.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion