    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Lichtblick im Jobmarkt

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beschäftigung in Bayerns Pharmaindustrie steigt um mehr als 50 Prozent (FOTO)

    München (ots) - Während viele Branchen Stellen abbauen oder nur verhalten
    wachsen, setzt die Pharmawirtschaft in Bayern ein starkes Zeichen: Von 2010 bis
    2023 legte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um satte 51
    Prozent zu - mehr als doppelt so stark wie im Produzierenden Gewerbe (+17 %) und
    deutlich über dem Schnitt der bayerischen Wirtschaft (+29 %). Das belegen
    aktuelle Zahlen der "Pharmastandort Bayern"-Studie, die im Auftrag der
    Pharmainitiative Bayern von der BASYS Beratungsgesellschaft für angewandte
    Systemforschung mbH erstellt wurde.

    Ein weiterer Standortvorteil: Bayerns starke Forschungslandschaft. Bereits seit
    2009 erfüllt der Freistaat das EU-Ziel, drei Prozent des BIP in Forschung und
    Entwicklung zu investieren. In medizinischen Forschungseinrichtungen sind rund
    41.000 Menschen beschäftigt, davon etwa 6.000 direkt in der pharmazeutischen
    Forschung. Dieser enge Schulterschluss von Industrie und Wissenschaft macht
    Bayern zu einem Innovationszentrum von europäischem Rang.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    26,86€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,48€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Boom geht weit über den Arbeitsmarkt hinaus: Seit 2010 hat sich der Umsatz
    der Branche bis 2023 verdreifacht. Die reale Wertschöpfung der bayerischen
    Arzneimittelproduktion hat sich von 2010 bis 2023 verdoppelt. 2023 trug die
    Branche 0,9 Mrd. Euro zum Wirtschaftswachstum bei. Das umfasst knapp ein Drittel
    des gesamten realen Zuwachses in Bayern (2,9 Mrd. Euro) und mehr als im gesamten
    Bundesgebiet (0,6 Mrd. Euro).

    Besonders auffällig ist die Dynamik in der industriellen Fertigung: Der
    Produktionsindex für Arzneimittel in Bayern kletterte seit 2010 von 100 auf 273
    Punkte (2023) - ein Wachstum, das die bundesweite Entwicklung deutlich
    übertrifft (hier lag der Höchstwert 2018 bei 152). Während andere
    Industriezweige in Krisenjahren Einbußen verzeichneten, blieb die
    pharmazeutische Produktion in Bayern stabil auf Expansionskurs.

    Auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit hat sich spürbar verbessert. Die
    bayerischen Arzneimittelexporte erreichten 2024 ein Volumen von 9,8 Mrd. Euro.
    Gleichzeitig ist der Inlandsmarkt mit stabilen Preisen von hoher Bedeutung
    geblieben - eine Konstellation, die den Unternehmen Planungssicherheit und
    Krisenresistenz verschafft.

    Mit hohen Investitionen in moderne Produktionsanlagen, Forschung und Entwicklung
    sichert die bayerische Pharmaindustrie nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch
    ihre Rolle als Wachstumsmotor, Innovationstreiber und Stabilitätsanker der
    bayerischen Wirtschaft.

    Über die Studie

    Die "Pharmastandort Bayern"-Studie wurde im Auftrag der Pharmainitiative Bayern
    von der BASYS Beratungsgesellschaft für angewandte Systemforschung mbH erstellt.
    Sie untersucht die wirtschaftliche Bedeutung der pharmazeutischen Industrie im
    Freistaat anhand aktueller Daten aus offiziellen Quellen - darunter die
    Bundesagentur für Arbeit, das Statistische Bundesamt und der GKV-Spitzenverband.
    Das Besondere: Die Studie verbindet unterschiedliche Kennzahlen zu
    Beschäftigung, Produktion, Export und Forschung in einem umfassenden Modell und
    zeigt so, welchen konkreten Beitrag die Branche zur medizinischen Versorgung,
    Wirtschaftskraft und Zukunftssicherheit in Bayern leistet.

    Über die Pharmainitiative Bayern

    Die Pharmainitiative Bayern, gegründet 2013, ist ein Zusammenschluss 19
    forschender Pharmaunternehmen mit Sitz in Bayern. Ziel der Initiative ist es,
    den Pharmastandort Bayern zu stärken, die Rahmenbedingungen für Forschung,
    Entwicklung und Produktion innovativer Arzneimittel zu verbessern und somit
    wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sowie eine hochwertige
    Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Mehr Informationen unter:
    https://www.pharmainitiative-bayern.de/

    Über BASYS

    BASYS (Beratungsgesellschaft für angewandte Systemforschung mbH) ist ein
    unabhängiges wirtschaftswissenschaftliches Forschungs- und Beratungsinstitut mit
    Sitz in Bayern. Das interdisziplinäre Team analysiert seit über 40 Jahren
    wirtschafts- und sozialpolitische Fragestellungen auf Bundes-, Länder- und
    Regionalebene. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der gesundheitsökonomischen
    Bewertung von Branchen und der Entwicklung volkswirtschaftlicher
    Sonderrechnungen wie dem Pharmazeutischen Satellitenkonto (PhaSK). Mehr
    Informationen unter: https://www.basys.de/

    Pressekontakt:

    Pharmainitiative Bayern c/o Verband der chemischen Industrie e.V. -
    Landesverband Bayern
    Innstraße 15
    81679 München
    Innstr. 15, 81679 München
    info@pharmainitiative-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111786/6104925
    OTS: Pharmainitiative Bayern


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lichtblick im Jobmarkt Beschäftigung in Bayerns Pharmaindustrie steigt um mehr als 50 Prozent (FOTO) Während viele Branchen Stellen abbauen oder nur verhalten wachsen, setzt die Pharmawirtschaft in Bayern ein starkes Zeichen: Von 2010 bis 2023 legte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um satte 51 Prozent zu - mehr als doppelt so …