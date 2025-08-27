Die Aktie von Interactive Brokers (IBKR) hat in den letzten zwölf Monaten eine atemberaubende Performance von über 100 % hingelegt und krönt das Börsenjahr mit der diese Woche stattfindenden Aufnahme in den S&P500 Index.

Angetrieben durch steigende Zinsen, robustes Kundenwachstum und die Aufnahme in den weltweit wohl meistbeobachteten Index notiert das Papier nahe seiner Allzeithochs. Doch ist nach dieser Rally noch Luft nach oben? Wir von iMaps Capital Markets haben uns das Geschäftsmodell, den Wettbewerbsvorteil und die aktuelle Bewertung dieses "Tech-Konzerns im Brokermantel" genau angesehen und kommen zu einem klaren Ergebnis: Trotz der sportlichen Bewertung bleibt die Aktie für langfristig orientierte Anleger ein Kauf.

Was Interactive Brokers so besonders macht

Wer bei Interactive Brokers an einen klassischen Finanzbroker denkt, greift zu kurz. Im Kern ist IBKR ein Technologieunternehmen, das zufällig im Finanzsektor tätig ist. Diese DNA geht direkt auf den Gründer und heutigen Chairman Thomas Peterffy zurück – ein Programmierer, der 1977 einen Sitz an der Börse erwarb, weil er den manuellen Handel als "extrem langweilig" empfand und ihn automatisieren wollte. Diese Gründungsgeschichte prägt das Unternehmen bis heute: Effizienz und Automatisierung stehen über allem.

Das Geschäftsmodell ist genial einfach und robust. Es fusst auf zwei Säulen, die sich gegenseitig ausbalancieren:

Provisionen: In Zeiten hoher Marktvolatilität, wenn viel gehandelt wird, sprudeln die Einnahmen aus den Handelsgebühren. Nettozinserträge: In ruhigeren Marktphasen mit hohen Zinsen verdient IBKR prächtig an der Zinsdifferenz auf die riesigen Kundeneinlagen, die sich auf über 573 Milliarden US-Dollar belaufen. Das Unternehmen zahlt seinen Kunden äusserst attraktive Zinsen, legt die Gelder gleichzeitig aber zu noch höheren Raten in sicheren, kurzfristigen Anleihen an.

Die vielleicht grösste Stärke ist jedoch das unvergleichliche Angebot:

Globaler Zugang: IBKR bietet Zugang zu über 150 Märkten in 36 Ländern und 28 Währungen – alles über eine einzige, integrierte Plattform. Kein anderer Broker bietet eine derartige globale Reichweite so nahtlos an. Kürzlich wurden Handelsplätze wie die Börsen in Saudi-Arabien und Malaysia hinzugefügt, was die globale Präsenz weiter stärkt. IBKR bietet Zugang zu über– alles über eine einzige, integrierte Plattform. Kein anderer Broker bietet eine derartige globale Reichweite so nahtlos an. Kürzlich wurden Handelsplätze wie die Börsen in Saudi-Arabien und Malaysia hinzugefügt, was die globale Präsenz weiter stärkt.

Produktvielfalt: Die Palette der handelbaren Instrumente ist überwältigend. Neben Aktien, ETFs und Anleihen bietet IBKR Zugang zu Optionen, Futures, Devisen, Rohstoffen, Investmentfonds, strukturierten Producten ("complex and leveraged financial products") und neuerdings auch Kryptowährungen . So stehen beispielsweise auch die von uns emittierten iMaps Actively Managed Certificates die an der Börse Stuttgart gehandelt werden für IBKR Kunden als Investment zur Verfügung, wodurch Investoren in ganz Europa wie auch Asien einfach in die White Label Lösungen unserer Gruppe investieren können.

Diese Breite zieht anspruchsvolle Kunden an, die alles aus einer Hand benötigen und ist auch die Hauptmotivation für uns bei iMaps Capital Markets mit IBKR zusammenzuarbeiten: IBKR ist schlicht der Motor, den wir in unsere iMaps Actively Managed Certificates eingesetzt haben und der es uns ermöglicht auf den Schultern des Riesen interactive brokers dann selbst das breiteste Investmentuniversum für in AMC Partizipationszertifikat mögliche Finanzinstrumente auf den Markt gebracht zu haben.

Dieser Fokus auf Technologie ermöglicht eine Kostenstruktur, von der die Konkurrenz nur träumen kann. Mit nur etwas mehr als 3.000 Mitarbeitern werden fast 3,6 Millionen Kundenkonten verwaltet. Das Ergebnis ist eine beeindruckende, software-ähnliche Vorsteuermarge von über 70 %.

Der uneinnehmbare Burggraben

Dieser strukturelle Kostenvorteil ist der Kern des "Wide Moat" (breiter Burggraben) von Interactive Brokers. Während Wettbewerber wie Robinhood mit provisionsfreiem Handel locken, kann IBKR dank seiner Effizienz nicht nur mithalten (mit dem IBKR Lite Angebot), sondern gleichzeitig professionellen Händlern wie Hedgefonds, Vermögensverwaltern und eben auch Emittenten von Actively Managed Certificates wie iMaps Capital Markets (Anm.: unser Hedging läuft grossteils über die IBKR Plattform) über die IBKR Pro Plattform, TWS und API Schnittstellen die branchenweit niedrigsten Margin-Sätze, Execution-Rates und eine überlegene Handelsinfrastruktur bieten. Für diese anspruchsvolle Kundschaft, die ihre gesamten Handelssysteme auf der IBKR-Plattform aufgebaut hat, sind die Wechselkosten extrem hoch. Ein Umzug der über Jahre optimierten Algorithmen und Arbeitsabläufe wäre ein riskantes und teures Unterfangen.

Die Bullen-Argumente: Wachstum und Profitabilität

Trotz der beeindruckenden Grösse wächst Interactive Brokers weiter rasant. Die Zahl der Kundenkonten stieg im letzten Jahr um 30 %. Dieses Wachstum schlägt sich direkt in den Finanzkennzahlen nieder:

GJ 2022 GJ 2023 GJ 2024 Gesamtnettoumsatz (in Mio. USD) $3.067 $4.340 $5.185 Nettogewinn (für Aktionäre, in Mio. USD) $380 $600 $755 Verwässerter Gewinn pro Aktie (USD)

(Achtung: Es gab seither einen Stocksplit 4:1 also nicht mit dem heutigen Börsenwert zur KGV Berechnung verwenden) $3.75 $5.67 $6.93 Quellen: Geschäftsberichte 2023, 2024

Dieses Wachstum ist rein organisch und wird durch die kontinuierliche Gewinnung von Marktanteilen von teureren Wettbewerbern angetrieben. Die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 30 mag hoch erscheinen, relativiert sich aber angesichts der technologischen Überlegenheit und der software-ähnlichen Margen.

iMaps-Fazit: Qualitätsunternehmen mit weiterem Potenzial

Interactive Brokers ist ein Paradebeispiel für ein gründergeführtes Unternehmen mit einem tiefen technologischen Burggraben. Die Bilanz ist mit rund 18 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und ohne langfristige Schulden grundsolide. Die dualen Ertragsströme sorgen für Stabilität in verschiedenen Marktphasen.

Die jüngste Kursrally hat zwar viel der zukünftigen positiven Entwicklung vorweggenommen, doch die fundamentale Stärke und die anhaltende Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen, rechtfertigen eine Premium-Bewertung. Die Aktie ist kein Schnäppchen mehr, aber Qualität hat ihren Preis.

Steckbrief: Interactive Brokers Group, Inc.