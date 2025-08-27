Rheinmetall könnte bald Raketenproduktion für Lockhheed Martin übernehmen

Rheinmetall baut in Deutschland Rumpfteile für den F-35-Tarnkappenbomber von Lockheed Martin. Zudem teilten die beiden Unternehmen bereits im April mit, gemeinsam ein "europäisches Kompetenzzentrum für die Herstellung und den Vertrieb von Raketen und Flugkörpern" schaffen zu wollen./nas/mis

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 393,2 auf Tradegate (27. August 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,24 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.048,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +6,10 %/+37,20 % bedeutet.