Lego mit zweistelligem Zuwachs

BILLUND (dpa-AFX) - Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf den Rekordwert von 34,6 Milliarden dänische Kronen (rund 4,6 Milliarden Euro), wie das Unternehmen mitteilt. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 6,5 Milliarden Kronen und damit 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Lego-Chef Niels B. Christiansen begründete das anhaltende Wachstum des Unternehmens unter anderem mit der großen Produktpalette, "die weiterhin für alle Altersgruppen und Interessen relevant ist". Laut dem Geschäftsbericht hat Lego in der ersten Jahreshälfte mit 314 neuen Baukästen so viele Sets auf den Markt gebracht wie nie zuvor.