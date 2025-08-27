Atominspektoren wieder im Iran - aber noch in Warteposition

WIEN/TEHERAN (dpa-AFX) - Internationale Atominspektoren sind nach mehr als siebenwöchiger Abwesenheit wieder in den Iran gereist. Die Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) würden ihre Arbeit bald fortsetzen, doch noch seien nicht alle Details zwischen der IAEA in Wien und der Islamischen Republik geklärt, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi in TV-Interviews. Die Inspektoren hatten nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen auf Irans Atomanlagen das Land verlassen.

Die Regierung in Teheran ließ das IAEA-Team wieder ins Land, kurz bevor eine von europäischen Staaten gesetzte Frist ausläuft. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten mit der Wiedereinführung früherer UN-Sanktionen gedroht, falls der Iran nicht bis Ende August bereit ist, den Streit um sein Atomprogramm diplomatisch zu lösen.