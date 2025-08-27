    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    Opel Astra Sports Tourer Hybrid

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ein echter Langstrecken-Held (FOTO)

    Rüsselsheim (ots) -

    - Mit nur einer Tankfüllung: Astra Sports Tourer schafft mehr als 1.200
    Kilometer Strecke
    - Extrem effizient: Durchschnittsverbrauch von nur 4,3 Liter auf 100 Kilometer
    - Unter Alltagsbedingungen: Test mit unterschiedlichsten Streckenprofilen und
    Geschwindigkeiten
    - "Ein Knaller!": auto mobil -Redakteure fahren im Astra Sports Tourer ohne
    Tankstopp von München bis nach Sylt

    Kombinierte Werte für Opel Astra Sports Tourer Hybrid 48V gem. WLTP [1] :
    Kraftstoffverbrauch 5,0-5,1 l/100 km; CO2-Emission 112-115 g/km; CO2-Klasse C.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.!
    Long
    7,91€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,93€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 13,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rüsselsheim. Der Opel Astra Sports Tourer
    (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-sports-tourer-hybrid-2024)
    ist ein echter Alleskönner für den Beruf genauso wie für Familie und Freizeit.
    Das zeigt er mit seinem sportlich-eleganten Design, Top-Technologien und vor
    allem viel flexiblem Platz. Doch das alles wäre nur halb so viel wert, wenn er
    nicht auch extrem effizient und damit ebenso wirtschaftlich wie ausdauernd
    unterwegs wäre. Welche Strecke der Kompaktklasse-Kombi als Hybrid mit
    48-Volt-Technologie mit nur einer Tankfüllung schafft, das wollten die
    Opel-Verantwortlichen genau wissen - und haben dabei ein Ergebnis erzielt, das
    kaum einer für möglich gehalten hätte. So lassen sich im Astra Sports Tourer
    Hybrid nach intern durchgeführtem Test unter realen Verkehrsbedingungen mehr als
    1.200 Kilometer zurücklegen - ohne Tankstopp! Damit empfiehlt sich der
    Kompaktklasse-Bestseller wie schon der zuvor auf seine Marathon-Fähigkeiten
    getestete Opel Grandland Plug-in-Hybrid (https://www.media.stellantis.com/de-de/
    opel/press/neuer-opel-grandland-plug-in-hybrid-das-langstreckenwunder) als
    echtes Langstreckenwunder und zeigt: Die elektrifizierten Modelle mit dem Blitz
    sind weit mehr als nur alltagstauglich.

    Effizienz- und Langstreckenwunder: 1.200 Kilometer bei 4,3 Liter auf 100
    Kilometer

    Eine Systemleistung von 107 kW (145 PS) und 52 Liter Tankvolumen - das waren die
    Voraussetzungen, die der Opel Astra Sports Tourer für seinen Langstreckentest
    mitbrachte. Dann begaben sich die Opel-Testfahrer auf eine etwa 106 Kilometer
    lange Strecke, die von Rüsselsheim über Darmstadt nach Worms und linksrheinisch
    wieder zurück an den Opel-Stammsitz führte. Die Rundstreckenfahrt, die der Astra
    Sports Tourer Hybrid an zwei Tagen über elf Mal ohne zwischenzutanken
    absolvierte, umfasste verschiedenste Straßentypen. So waren die Testfahrer auf
    der Autobahn genauso unterwegs wie auf Land- oder kleinen Dorfstraßen. Sie
    erreichten bis zu 138 km/h Höchstgeschwindigkeit, durchquerten bei geringem
    Tempo Ortschaften und mussten sich im morgendlichen Pendler- und
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stellantis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Opel Astra Sports Tourer Hybrid Ein echter Langstrecken-Held (FOTO) - Mit nur einer Tankfüllung: Astra Sports Tourer schafft mehr als 1.200 Kilometer Strecke - Extrem effizient: Durchschnittsverbrauch von nur 4,3 Liter auf 100 Kilometer - Unter Alltagsbedingungen: Test mit unterschiedlichsten Streckenprofilen und …