Ein echter Langstrecken-Held (FOTO)

Nochmal kurz zum Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle:





Vor wenigen Jahren galt diese Technologie als eine hervorragende Zukunfts-Technologie für LKW, Züge und vielleicht auch für PKW.

Vieles spricht dafür, aber es spricht halt auch einiges dagegen.

Hr. Dudenhöffer ist zur Zeit jedenfalls, aus verschiedenen Gründen, dagegen.

Das kann für die nächsten 5-10 Jahre auch vollkommen richtig sein.





Aber wer weiß, wie sich die Technologie weiter entwickeln wird, eventuell ist die Wasserstoff-Technologie in 10 Jahren doch konkurrenzfähig ?

Also, mittelfristig bleiben moderne, effiziente Verbrenner und Hybride und natürlich E-Fahrzeuge der Stand der Dinge !

Langfristig könnte aber durchaus auch noch die Wasserstoff-Technologie wichtig werden.

Keiner weiß wirklich, welche Technologie sich in ca. 10 oder mehr Jahren, durchsetzen wird ?





(nur so meine Gedanken zu diesem Thema)











