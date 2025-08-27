Opel Astra Sports Tourer Hybrid
Ein echter Langstrecken-Held (FOTO)
Rüsselsheim (ots) -
- Mit nur einer Tankfüllung: Astra Sports Tourer schafft mehr als 1.200
Kilometer Strecke
- Extrem effizient: Durchschnittsverbrauch von nur 4,3 Liter auf 100 Kilometer
- Unter Alltagsbedingungen: Test mit unterschiedlichsten Streckenprofilen und
Geschwindigkeiten
- "Ein Knaller!": auto mobil -Redakteure fahren im Astra Sports Tourer ohne
Tankstopp von München bis nach Sylt
Kombinierte Werte für Opel Astra Sports Tourer Hybrid 48V gem. WLTP [1] :
Kraftstoffverbrauch 5,0-5,1 l/100 km; CO2-Emission 112-115 g/km; CO2-Klasse C.
Rüsselsheim. Der Opel Astra Sports Tourer
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-sports-tourer-hybrid-2024)
ist ein echter Alleskönner für den Beruf genauso wie für Familie und Freizeit.
Das zeigt er mit seinem sportlich-eleganten Design, Top-Technologien und vor
allem viel flexiblem Platz. Doch das alles wäre nur halb so viel wert, wenn er
nicht auch extrem effizient und damit ebenso wirtschaftlich wie ausdauernd
unterwegs wäre. Welche Strecke der Kompaktklasse-Kombi als Hybrid mit
48-Volt-Technologie mit nur einer Tankfüllung schafft, das wollten die
Opel-Verantwortlichen genau wissen - und haben dabei ein Ergebnis erzielt, das
kaum einer für möglich gehalten hätte. So lassen sich im Astra Sports Tourer
Hybrid nach intern durchgeführtem Test unter realen Verkehrsbedingungen mehr als
1.200 Kilometer zurücklegen - ohne Tankstopp! Damit empfiehlt sich der
Kompaktklasse-Bestseller wie schon der zuvor auf seine Marathon-Fähigkeiten
getestete Opel Grandland Plug-in-Hybrid (https://www.media.stellantis.com/de-de/
opel/press/neuer-opel-grandland-plug-in-hybrid-das-langstreckenwunder) als
echtes Langstreckenwunder und zeigt: Die elektrifizierten Modelle mit dem Blitz
sind weit mehr als nur alltagstauglich.
Effizienz- und Langstreckenwunder: 1.200 Kilometer bei 4,3 Liter auf 100
Kilometer
Eine Systemleistung von 107 kW (145 PS) und 52 Liter Tankvolumen - das waren die
Voraussetzungen, die der Opel Astra Sports Tourer für seinen Langstreckentest
mitbrachte. Dann begaben sich die Opel-Testfahrer auf eine etwa 106 Kilometer
lange Strecke, die von Rüsselsheim über Darmstadt nach Worms und linksrheinisch
wieder zurück an den Opel-Stammsitz führte. Die Rundstreckenfahrt, die der Astra
Sports Tourer Hybrid an zwei Tagen über elf Mal ohne zwischenzutanken
absolvierte, umfasste verschiedenste Straßentypen. So waren die Testfahrer auf
der Autobahn genauso unterwegs wie auf Land- oder kleinen Dorfstraßen. Sie
erreichten bis zu 138 km/h Höchstgeschwindigkeit, durchquerten bei geringem
Tempo Ortschaften und mussten sich im morgendlichen Pendler- und
