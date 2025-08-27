Neue Explosionen bei Nachlöscharbeiten im Hamburger Hafen

Die Explosionen ereigneten sich gegen 4.00 Uhr am Morgen. Es sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. In einigen Container herrsche noch eine enorme Hitze, bei der vermutlich Gasflaschen explodierten. Rund 30 Feuerwehrleute seien weiter im Einsatz. Sie decken Glutnester auf und öffnen Container, um sie abzulöschen. Erst danach können Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

HAMBURG (dpa-AFX) - Während der Nachlöscharbeiten bei einem Großbrand im Hamburger Hafen ist es erneut zu Explosionen gekommen. Zwei Container gingen in Flammen auf und mussten aus sicherer Entfernung mit Wasserwerfern gelöscht werden, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mitteilte. Um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern, bauten Einsatzkräfte Wasserschleier zwischen den Containern auf.

Das Großfeuer war am Dienstagmorgen zunächst unter Kontrolle gebracht worden. Ein Ende des Einsatzes sei nicht absehbar, sagte der Sprecher. Er bezeichnete die Lage am Vormittag als statisch. Die Nachlöscharbeiten würden den ganzen Mittwoch in Anspruch nehmen.

Durch das Feuer, das am Montagnachmittag im Stadtteil Veddel im Südosten Hamburgs ausgebrochen war, wurden sechs Menschen verletzt. Eine Frau, die zunächst als lebensgefährlich verletzt galt, ist nach Angaben der Polizei inzwischen außer Lebensgefahr./lfh/bsp/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 98,15 auf Tradegate (27. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,35 %. Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd.. Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -38,74 %/-8,12 % bedeutet.



