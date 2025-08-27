    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Auto-Deal auf der Kippe

    US-Zölle sollen weg – Trump setzt der EU die Pistole auf die Brust!

    Die Europäische Union arbeitet an einem Gesetz, das sämtliche Zölle auf US-Industriegüter aufheben soll. Nach Informationen von Bloomberg soll der Entwurf noch in dieser Woche vorgelegt werden.

    Auto-Deal auf der Kippe - US-Zölle sollen weg – Trump setzt der EU die Pistole auf die Brust!
    Es handelt sich um eine zentrale Forderung von US-Präsident Donald Trump, bevor die Vereinigten Staaten ihre Einfuhrabgaben auf Autos aus Europa senken. Laut mit den Verhandlungen vertrauten Personen plant die Europäische Kommission zudem, bestimmte Präferenzzölle auf ausgewählte Meeresfrüchte und Agrarprodukte einzuräumen.

    Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bereits im Vorfeld, das Abkommen mit Washington sei "ein starkes, wenn auch nicht perfektes Abkommen". Brüssel räumt ein, dass die Vereinbarung die USA stärker begünstigt, verweist aber auf den strategischen Wert für Stabilität und Planungssicherheit der europäischen Wirtschaft.

    Die EU beschleunigt den Prozess, obwohl Trump parallel mit neuen Strafmaßnahmen droht. Er stellte in Aussicht, Zölle oder Sanktionen gegen Länder einzuführen, die Digitalsteuern erheben, ohne klarzustellen, ob die EU betroffen sein wird. Trump kritisiert seit Jahren die europäische Wettbewerbspolitik gegenüber US-Technologiekonzernen wie Google von Alphabet und Apple.

    Autozölle im Fokus

    Besonders brisant ist die Lage bei Automobilen. Aktuell unterliegen europäische Fahrzeuge und Autoteile einem Zollsatz von 27,5 Prozent bei Einfuhren in die USA. Nach dem jüngsten Handelsabkommen sollen die Zölle auf fast alle europäischen Waren auf 15 Prozent sinken. Trump betonte jedoch, dass diese Regelung nicht für Autos gilt, solange die EU kein Gesetz zur Abschaffung der Industriezölle verabschiedet.

    Sollte der Entwurf bis Ende des Monats vorliegen, würden die reduzierten Zölle rückwirkend zum 1. August auch für Autos greifen. Der Automobilsektor ist einer der wichtigsten europäischen Exporttreiber in die Vereinigten Staaten. Deutschland allein exportierte im Jahr 2024 Neuwagen und Autoteile im Wert von 34,9 Milliarden US-Dollar.

    Abhängigkeit vom US-Markt

    Daten von GlobalData zeigen, wie stark deutsche und südkoreanische Hersteller von Exporten in die USA abhängig sind. Volkswagen erzielt 80 Prozent seiner Verkäufe in den Vereinigten Staaten mit importierten Fahrzeugen, Hyundai-Kia kommt auf 65 Prozent, Mercedes-Benz auf 63 Prozent und die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi auf 53 Prozent. BMW liegt bei 52 Prozent, Toyota bei 51 Prozent. Zum Vergleich: Ford deckt nur 21 Prozent seiner Verkäufe mit Importen ab.

    Um den Zeitplan einzuhalten, will die Europäische Kommission auf eine übliche Folgenabschätzung verzichten. Mit diesem Schritt soll der politische Kompromiss mit Washington rasch umgesetzt werden, bestätigten mit den Beratungen vertraute Personen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
