Rekordumsatz: Robinhood-Rivale zeigt beeindruckendes Wachstum!

"Im zweiten Quartal verzeichneten wir eine gesteigerte Nutzeraktivität, ein diversifizierteres Produktangebot und ein günstiges Marktumfeld, was dazu beitrug, dass unser Gesamtumsatz […] einen neuen Rekordwert erreichte", sagte Vorstandsvorsitzender und CEO Wu Tianhua. Der Non-GAAP-Gewinn, der aktienbasierte Vergütungen ausschließt, stieg auf 44,5 Millionen US-Dollar und lag damit fast achtmal höher als im Vorjahr. Laut Wu übertrafen die Halbjahresgewinne bereits die Ergebnisse des gesamten Jahres 2024.

Die Online-Brokerage-Plattform UP Fintech hat im zweiten Quartal 2025 ihre Erlöse und Gewinne deutlich gesteigert. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 138,7 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 58,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 13,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Die Nettoumsatzerlöse beliefen sich auf 121,4 Millionen US-Dollar, ein Zuwachs von 64,4 Prozent im Jahresvergleich und 12,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Gewinn pro Aktie nach US-GAAP lag bei 0,015 US-Dollar. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sprang auf 41,4 Millionen US-Dollar nach 2,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Aktie von UP Fintech legte am Mittwochvormittag im frühen Handel zu. Wie sich die starken Zahlen längerfristig auf den Kurs auswirken, bleibt abzuwarten.

Starkes Kundenwachstum und Rekordvermögen

Die Zahl der Kunden mit Einlagen kletterte um 21,4 Prozent auf 1.192.700. Allein im zweiten Quartal kamen 39.800 neue Kunden hinzu. Seit Jahresbeginn konnte UP Fintech bereits mehr als 100.000 Neukunden gewinnen und sieht sich auf gutem Weg, das Jahresziel von 150.000 zu erreichen. Das gesamte Kundenvermögen wuchs auf 52,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Anstieg von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Das Volumen der Margin-Finanzierungen und Wertpapierleihe erhöhte sich um 65,3 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar. Das durchschnittliche Nettovermögen der neu gewonnenen Kunden lag im Schnitt bei über 20.000 US-Dollar, in Hongkong und Singapur sogar bei rund 30.000 US-Dollar.

Konkurrenz im Blickfeld

Die Branche profitiert weltweit von anhaltend hohen Handelsaktivitäten. Besonders Robinhood in den Vereinigten Staaten und Futu Holdings in Südostasien konnten ihre Marktanteile zuletzt deutlich ausbauen. Marktbeobachter sehen bei UP Fintech noch erhebliches Aufholpotenzial.

Expansion in Asien und neue Produkte

Das Unternehmen stärkt zudem sein Angebot in Asien. In Singapur führte UP Fintech den Handel über das Central Provident Fund sowie über das Supplementary Retirement Scheme ein. Kunden können damit Teile ihrer Altersvorsorge in ausgewählte Aktien investieren und von Steuervorteilen profitieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion