    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUP Fintech Holding (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu UP Fintech Holding (A) (A)

    China-Broker im Aufwind

    793 Aufrufe 793 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordumsatz: Robinhood-Rivale zeigt beeindruckendes Wachstum!

    UP Fintech überrascht mit Rekordzahlen: Das Unternehmen legt im zweiten Quartal stark zu. Umsatz, Gewinn und Kundenbasis erreichen neue Höchststände.

    Für Sie zusammengefasst
    China-Broker im Aufwind - Rekordumsatz: Robinhood-Rivale zeigt beeindruckendes Wachstum!
    Foto: Adobe Stock

    Die Online-Brokerage-Plattform UP Fintech hat im zweiten Quartal 2025 ihre Erlöse und Gewinne deutlich gesteigert. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 138,7 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 58,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 13,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Die Nettoumsatzerlöse beliefen sich auf 121,4 Millionen US-Dollar, ein Zuwachs von 64,4 Prozent im Jahresvergleich und 12,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Gewinn pro Aktie nach US-GAAP lag bei 0,015 US-Dollar. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sprang auf 41,4 Millionen US-Dollar nach 2,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

    "Im zweiten Quartal verzeichneten wir eine gesteigerte Nutzeraktivität, ein diversifizierteres Produktangebot und ein günstiges Marktumfeld, was dazu beitrug, dass unser Gesamtumsatz […] einen neuen Rekordwert erreichte", sagte Vorstandsvorsitzender und CEO Wu Tianhua. Der Non-GAAP-Gewinn, der aktienbasierte Vergütungen ausschließt, stieg auf 44,5 Millionen US-Dollar und lag damit fast achtmal höher als im Vorjahr. Laut Wu übertrafen die Halbjahresgewinne bereits die Ergebnisse des gesamten Jahres 2024. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Robinhood Markets Inc!
    Long
    102,36€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    116,02€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktie von UP Fintech legte am Mittwochvormittag im frühen Handel zu. Wie sich die starken Zahlen längerfristig auf den Kurs auswirken, bleibt abzuwarten.

    UP Fintech Holding (A) (A)

    -0,94 %
    +32,14 %
    +23,68 %
    +52,23 %
    +238,93 %
    +249,61 %
    +140,87 %
    +16,30 %
    ISIN:US91531W1062WKN:A2PFTG

    Starkes Kundenwachstum und Rekordvermögen

    Die Zahl der Kunden mit Einlagen kletterte um 21,4 Prozent auf 1.192.700. Allein im zweiten Quartal kamen 39.800 neue Kunden hinzu. Seit Jahresbeginn konnte UP Fintech bereits mehr als 100.000 Neukunden gewinnen und sieht sich auf gutem Weg, das Jahresziel von 150.000 zu erreichen. Das gesamte Kundenvermögen wuchs auf 52,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Anstieg von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

    Das Volumen der Margin-Finanzierungen und Wertpapierleihe erhöhte sich um 65,3 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar. Das durchschnittliche Nettovermögen der neu gewonnenen Kunden lag im Schnitt bei über 20.000 US-Dollar, in Hongkong und Singapur sogar bei rund 30.000 US-Dollar.

    Konkurrenz im Blickfeld

    Die Branche profitiert weltweit von anhaltend hohen Handelsaktivitäten. Besonders Robinhood in den Vereinigten Staaten und Futu Holdings in Südostasien konnten ihre Marktanteile zuletzt deutlich ausbauen. Marktbeobachter sehen bei UP Fintech noch erhebliches Aufholpotenzial.

    Expansion in Asien und neue Produkte

    Das Unternehmen stärkt zudem sein Angebot in Asien. In Singapur führte UP Fintech den Handel über das Central Provident Fund sowie über das Supplementary Retirement Scheme ein. Kunden können damit Teile ihrer Altersvorsorge in ausgewählte Aktien investieren und von Steuervorteilen profitieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    China-Broker im Aufwind Rekordumsatz: Robinhood-Rivale zeigt beeindruckendes Wachstum! UP Fintech überrascht mit Rekordzahlen: Das Unternehmen legt im zweiten Quartal stark zu. Umsatz, Gewinn und Kundenbasis erreichen neue Höchststände.