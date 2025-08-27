Flexible Stromtarife
Ein zentraler Baustein der Energiewende (FOTO)
Berlin (ots) - Dynamische Stromtarife gewinnen zunehmend an Bedeutung - nicht
nur als Instrument zur Kostenreduktion für Verbraucher, sondern auch als
treibende Kraft der Energiewende. Bei dynamischen Tarifen, auch als flexible
Stromtarife bezeichnet, passt sich der Strompreis an den tagesaktuellen
Marktpreis an, sodass Verbraucher ihren Stromverbrauch kosteneffizient gestalten
können. Aktuelle Auswertungen des Ökostromanbieters Rabot Energy (https://www.ra
bot.energy/magazin/pressemeldung-dynamische-stromtarife/?utm_source=news+aktuell
&utm_medium=pr&utm_campaign=company-news) , basierend auf anonymisierten Daten
von mehr als 100.000 Kundenverträgen, zeigen: Flexible Preismodelle sind längst
nicht mehr nur für Technikaffine, sondern bieten eine echte Chance für Haushalte
jeder Größe und Altersgruppe.
Dynamische Tarife als Trendsetter in der Energiewende
Bis Ende 2024 machten dynamische Stromtarife auf dem deutschen Markt nur einen
kleinen Anteil aus: Etwa 7 % der Haushalte nutzten diese flexiblen Tarifmodelle.
Mit der gesetzlichen Verpflichtung für Energieversorger, ab Anfang 2025
dynamische Tarife anzubieten (§41b EnWG), gewinnt dieses Tarifmodell jedoch
deutlich an Bedeutung. Parallel steigt auch das Interesse der Verbraucher,
obwohl viele sich laut einer Forsa-Befragung im Auftrag des https://www.vzbv.de/
sites/default/files/2024-10/Dynamische%20Stromtarife_repr%C3%A4sentative%20Befra
gung%202024.pdf weiterhin nicht ausreichend informiert fühlen. 80 % der
Haushalte geben ein Informationsdefizit an. Brancheninitiativen und gezielte
Beratungsangebote setzen genau hier an, um Verbraucher umfassend und
verständlich über flexible Tarifoptionen zu informieren.
Ein häufiges Missverständnis ist, dass flexible Tarife nur für Haushalte mit
Geräten wie E-Autos, Wärmepumpen oder Wallboxen von Interesse sind. Diese Geräte
bieten großes Einsparpotenzial, indem sie den Stromverbrauch in günstige Zeiten
verlagern können, doch auch ohne solche technischen Anlagen können Haushalte von
dynamischen Tarifen profitieren. Laut einer Analyse des Umweltverbands FÖS waren
für zwei von drei Haushalten im ersten Halbjahr 2024 dynamische Tarife günstiger
als feste Tarife.
Smart Meter als Schlüsselfaktor für die Zukunft dynamischer Tarife
Ein weiterer Wendepunkt für die Entwicklung flexibler Tarife ist die
flächendeckende Einführung von Smart Metern. Seit Januar 2025 wächst der Markt
rasant: Bei Rabot Energy stieg der Anteil der Kunden mit Smart Meter in den
ersten sechs Monaten um monatlich 10,6 %. Besonders in Regionen wie Hamburg und
Smart Meter als Schlüsselfaktor für die Zukunft dynamischer Tarife
Ein weiterer Wendepunkt für die Entwicklung flexibler Tarife ist die
flächendeckende Einführung von Smart Metern. Seit Januar 2025 wächst der Markt
rasant: Bei Rabot Energy stieg der Anteil der Kunden mit Smart Meter in den
ersten sechs Monaten um monatlich 10,6 %. Besonders in Regionen wie Hamburg und
