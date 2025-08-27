    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ein zentraler Baustein der Energiewende (FOTO)

    Berlin (ots) - Dynamische Stromtarife gewinnen zunehmend an Bedeutung - nicht
    nur als Instrument zur Kostenreduktion für Verbraucher, sondern auch als
    treibende Kraft der Energiewende. Bei dynamischen Tarifen, auch als flexible
    Stromtarife bezeichnet, passt sich der Strompreis an den tagesaktuellen
    Marktpreis an, sodass Verbraucher ihren Stromverbrauch kosteneffizient gestalten
    können. Aktuelle Auswertungen des Ökostromanbieters Rabot Energy (https://www.ra
    bot.energy/magazin/pressemeldung-dynamische-stromtarife/?utm_source=news+aktuell
    &utm_medium=pr&utm_campaign=company-news) , basierend auf anonymisierten Daten
    von mehr als 100.000 Kundenverträgen, zeigen: Flexible Preismodelle sind längst
    nicht mehr nur für Technikaffine, sondern bieten eine echte Chance für Haushalte
    jeder Größe und Altersgruppe.

    Dynamische Tarife als Trendsetter in der Energiewende

    Bis Ende 2024 machten dynamische Stromtarife auf dem deutschen Markt nur einen
    kleinen Anteil aus: Etwa 7 % der Haushalte nutzten diese flexiblen Tarifmodelle.
    Mit der gesetzlichen Verpflichtung für Energieversorger, ab Anfang 2025
    dynamische Tarife anzubieten (§41b EnWG), gewinnt dieses Tarifmodell jedoch
    deutlich an Bedeutung. Parallel steigt auch das Interesse der Verbraucher,
    obwohl viele sich laut einer Forsa-Befragung im Auftrag des https://www.vzbv.de/
    sites/default/files/2024-10/Dynamische%20Stromtarife_repr%C3%A4sentative%20Befra
    gung%202024.pdf weiterhin nicht ausreichend informiert fühlen. 80 % der
    Haushalte geben ein Informationsdefizit an. Brancheninitiativen und gezielte
    Beratungsangebote setzen genau hier an, um Verbraucher umfassend und
    verständlich über flexible Tarifoptionen zu informieren.

    Ein häufiges Missverständnis ist, dass flexible Tarife nur für Haushalte mit
    Geräten wie E-Autos, Wärmepumpen oder Wallboxen von Interesse sind. Diese Geräte
    bieten großes Einsparpotenzial, indem sie den Stromverbrauch in günstige Zeiten
    verlagern können, doch auch ohne solche technischen Anlagen können Haushalte von
    dynamischen Tarifen profitieren. Laut einer Analyse des Umweltverbands FÖS waren
    für zwei von drei Haushalten im ersten Halbjahr 2024 dynamische Tarife günstiger
    als feste Tarife.

    Smart Meter als Schlüsselfaktor für die Zukunft dynamischer Tarife

    Ein weiterer Wendepunkt für die Entwicklung flexibler Tarife ist die
    flächendeckende Einführung von Smart Metern. Seit Januar 2025 wächst der Markt
    rasant: Bei Rabot Energy stieg der Anteil der Kunden mit Smart Meter in den
    ersten sechs Monaten um monatlich 10,6 %. Besonders in Regionen wie Hamburg und
    Verfasst von news aktuell
