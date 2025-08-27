Ein zentraler Baustein der Energiewende (FOTO)

Berlin (ots) - Dynamische Stromtarife gewinnen zunehmend an Bedeutung - nicht

nur als Instrument zur Kostenreduktion für Verbraucher, sondern auch als

treibende Kraft der Energiewende. Bei dynamischen Tarifen, auch als flexible

Stromtarife bezeichnet, passt sich der Strompreis an den tagesaktuellen

Marktpreis an, sodass Verbraucher ihren Stromverbrauch kosteneffizient gestalten

können. Aktuelle Auswertungen des Ökostromanbieters Rabot Energy (https://www.ra

bot.energy/magazin/pressemeldung-dynamische-stromtarife/?utm_source=news+aktuell

&utm_medium=pr&utm_campaign=company-news) , basierend auf anonymisierten Daten

von mehr als 100.000 Kundenverträgen, zeigen: Flexible Preismodelle sind längst

nicht mehr nur für Technikaffine, sondern bieten eine echte Chance für Haushalte

jeder Größe und Altersgruppe.



Dynamische Tarife als Trendsetter in der Energiewende







kleinen Anteil aus: Etwa 7 % der Haushalte nutzten diese flexiblen Tarifmodelle.

Mit der gesetzlichen Verpflichtung für Energieversorger, ab Anfang 2025

dynamische Tarife anzubieten (§41b EnWG), gewinnt dieses Tarifmodell jedoch

deutlich an Bedeutung. Parallel steigt auch das Interesse der Verbraucher,

obwohl viele sich laut einer Forsa-Befragung im Auftrag des https://www.vzbv.de/

sites/default/files/2024-10/Dynamische%20Stromtarife_repr%C3%A4sentative%20Befra

gung%202024.pdf weiterhin nicht ausreichend informiert fühlen. 80 % der

Haushalte geben ein Informationsdefizit an. Brancheninitiativen und gezielte

Beratungsangebote setzen genau hier an, um Verbraucher umfassend und

verständlich über flexible Tarifoptionen zu informieren.



Ein häufiges Missverständnis ist, dass flexible Tarife nur für Haushalte mit

Geräten wie E-Autos, Wärmepumpen oder Wallboxen von Interesse sind. Diese Geräte

bieten großes Einsparpotenzial, indem sie den Stromverbrauch in günstige Zeiten

verlagern können, doch auch ohne solche technischen Anlagen können Haushalte von

dynamischen Tarifen profitieren. Laut einer Analyse des Umweltverbands FÖS waren

für zwei von drei Haushalten im ersten Halbjahr 2024 dynamische Tarife günstiger

als feste Tarife.



Smart Meter als Schlüsselfaktor für die Zukunft dynamischer Tarife



Ein weiterer Wendepunkt für die Entwicklung flexibler Tarife ist die

flächendeckende Einführung von Smart Metern. Seit Januar 2025 wächst der Markt

rasant: Bei Rabot Energy stieg der Anteil der Kunden mit Smart Meter in den

ersten sechs Monaten um monatlich 10,6 %. Besonders in Regionen wie Hamburg und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





