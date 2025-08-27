PRO DV AG: Übernahme von NETFOX AG Geschäftsbetrieb in Potsdam
Die PRO DV AG stärkt ihre Position im IT-Sicherheitssektor durch die Übernahme der NETFOX AG und integriert deren Fachkräfte und Kunden.
- Die PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG mit Wirkung zum 1. September 2025.
- Der Erwerb erfolgt im Rahmen eines Asset Deals aus der Insolvenzmasse der NETFOX AG.
- Ziel der Übernahme ist der Ausbau der Marktposition im Bereich sicherheitskritischer IT-Infrastrukturen sowie die Übernahme von Fachkräften und Kundenbeziehungen.
- Die Übernahme umfasst Kundenverträge, technische Infrastruktur und Mitarbeiter der NETFOX AG.
- Markus Böttcher, Vorstand der NETFOX AG, wird zusätzlich Mitglied des Vorstands der PRO DV AG.
- Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter, der seit 1979 besteht und sich auf Sicherheitslösungen spezialisiert hat.
Der Kurs von PRO DV lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,26 % im Minus.
