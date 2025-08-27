    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNational Grid AktievorwärtsNachrichten zu National Grid
    JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Die Reaktion des Stromnetzbetreibers auf den Ofgem-Regulierungsentwurf (RIIO-T3 DD) entspreche den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. National Grid strebe an, dass Eigenkapitalkosten in Höhe von mindestens 6 Prozent angesetzt würden, während Ofgem sie bisher bei 5,6 Prozent sehe./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 12,40EUR auf Tradegate (27. August 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Ahmed Farman
    Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12,6
    Kursziel alt: 12,6
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


