Waters Corporation Aktie steigt - 27.08.2025

Die Waters Corporation Aktie konnte bisher um +3,17 % auf 253,50€ zulegen. Das sind +7,80 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Waters Corporation ist ein führender Anbieter von Laboranalytiklösungen, spezialisiert auf Chromatographie und Massenspektrometrie, mit starker Marktstellung und innovativen Produkten. Hauptkonkurrenten sind Agilent, Thermo Fisher und Shimadzu. Einzigartig ist ihr Fokus auf spezialisierte Lösungen für diverse Industrien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Waters Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,97 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Waters Corporation Aktie damit um +0,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,82 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Waters Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,06 % 1 Monat -1,33 % 3 Monate -16,97 % 1 Jahr -15,45 %

Informationen zur Waters Corporation Aktie

Es gibt 60 Mio. Waters Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,15 Mrd.EUR wert.

Waters Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Waters Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Waters Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.