Berenberg senkt Ziel für Eon auf 17,70 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,60 auf Tradegate (27. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 41,23 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -10,40 %/+8,80 % bedeutet.