Berenberg senkt Ziel für Eon auf 17,70 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Eon-Kursziel auf 17,70 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Kursanpassung.
- Eon bleibt wichtig für die Energiewende, sagt Fisher.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 18 auf 17,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener seien ein "Spielmacher" in der Energiewende, schrieb Andrew Fisher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Auch nach der starken Kursentwicklung im Jahresverlauf sieht er noch Luft nach oben. Das etwas gesunkene Kursziel begründet er mit leicht gekappten Langfristschätzungen der Gewinne./rob/ag/ajx
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,60 auf Tradegate (27. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 41,23 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -10,40 %/+8,80 % bedeutet.
Eon steigert im ersten Halbjahr seine Investitionen um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wobei die Investitionen ins Energienetz um 20 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zunehmen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) wächst um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, und der Konzern bestätigt seine Ziele für 2025 sowie die Investitionspläne für die kommenden Jahre.