Stabilisiert - Banken schwach

Auch die politische Ungewissheit in Frankreich dämpft weiterhin etwas die Stimmung, wenngleich der tags zuvor abgerutschte Pariser Leitindex Cac 40 zur Wochenmitte mit plus 0,44 Prozent auf 7.743 Zähler etwas zulegte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben sich am Mittwoch nach dem schwachen Vortag stabilisiert. Die Indizes verbuchten moderate Kursgewinne, für mehr reichte es angesichts der anstehenden Quartalszahlen des KI-Schwergewichts Nvidia am Abend nach US-Börsenschluss und der nach wie vor belastenden Zollthematik nicht.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,16 Prozent auf 5.392 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der Schweizer SMI um 0,35 Prozent auf 12.203 Punkte zu. In Großbritannien notierte der FTSE 100 mit plus 0,08 Prozent auf 9.273 Zähler.

Aktien von Banken standen unter Druck. Zum einen lag das an der ungewissen politischen Zukunft Frankreichs und den damit einhergehenden unsicheren Wirtschaftsperspektiven. Zum andern an Nachrichten aus Italien. So berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen, dass die italienische Regierung offenbar eine weitere Übergewinnsteuer für heimische Banken anstrebt, um damit den Haushalt zu stützen. Im EuroStoxx lagen Intesa Sanpaolo hinten mit minus 2 Prozent.

Luxusgüter-Hersteller belegten die vorderen Plätze im EuroStoxx mit Kursgewinnen von 1,6 Prozent für LVMH und 1,3 Prozent für Hermes .

In London gewannen die Aktien des Sporteinzelhändlers JD Sports 2,6 Prozent nach Quartalszahlen und der Ankündigung von Aktienrückkäufen.

In Zürich verloren die Papiere von Givaudan 0,8 Prozent. Der Aromen- und Duftstoffkonzern gab die Strategie bis 2030 bekannt und meldete zudem den Rücktritt von Gilles Andrier nach 20 Jahren als Konzernchef. Analysten zeigen sich überrascht, dass mit Christian Stammkoetter von Danone ein Externer den Posten übernimmt. Die Danone-Anteile zeigte sich kaum verändert./ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 72,10 auf Tradegate (27. August 2025, 12:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,49 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 205,00USD was eine Bandbreite von -1,84 %/+29,83 % bedeutet.



