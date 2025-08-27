    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Stabilisiert - Banken schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen stabilisieren sich nach schwachem Tag.
    • Politische Unsicherheit in Frankreich dämpft Stimmung.
    • Banken unter Druck wegen Übergewinnsteuer in Italien.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben sich am Mittwoch nach dem schwachen Vortag stabilisiert. Die Indizes verbuchten moderate Kursgewinne, für mehr reichte es angesichts der anstehenden Quartalszahlen des KI-Schwergewichts Nvidia am Abend nach US-Börsenschluss und der nach wie vor belastenden Zollthematik nicht.

    Auch die politische Ungewissheit in Frankreich dämpft weiterhin etwas die Stimmung, wenngleich der tags zuvor abgerutschte Pariser Leitindex Cac 40 zur Wochenmitte mit plus 0,44 Prozent auf 7.743 Zähler etwas zulegte.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,16 Prozent auf 5.392 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der Schweizer SMI um 0,35 Prozent auf 12.203 Punkte zu. In Großbritannien notierte der FTSE 100 mit plus 0,08 Prozent auf 9.273 Zähler.

    Aktien von Banken standen unter Druck. Zum einen lag das an der ungewissen politischen Zukunft Frankreichs und den damit einhergehenden unsicheren Wirtschaftsperspektiven. Zum andern an Nachrichten aus Italien. So berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen, dass die italienische Regierung offenbar eine weitere Übergewinnsteuer für heimische Banken anstrebt, um damit den Haushalt zu stützen. Im EuroStoxx lagen Intesa Sanpaolo hinten mit minus 2 Prozent.

    Luxusgüter-Hersteller belegten die vorderen Plätze im EuroStoxx mit Kursgewinnen von 1,6 Prozent für LVMH und 1,3 Prozent für Hermes .

    In London gewannen die Aktien des Sporteinzelhändlers JD Sports 2,6 Prozent nach Quartalszahlen und der Ankündigung von Aktienrückkäufen.

    In Zürich verloren die Papiere von Givaudan 0,8 Prozent. Der Aromen- und Duftstoffkonzern gab die Strategie bis 2030 bekannt und meldete zudem den Rücktritt von Gilles Andrier nach 20 Jahren als Konzernchef. Analysten zeigen sich überrascht, dass mit Christian Stammkoetter von Danone ein Externer den Posten übernimmt. Die Danone-Anteile zeigte sich kaum verändert./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 72,10 auf Tradegate (27. August 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 205,00USD was eine Bandbreite von -1,84 %/+29,83 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
