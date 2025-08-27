Hat das Aus der Wehrpflicht unsere Chefs weich gemacht? (FOTO)

Emmerthal (ots) - Unklare Ansagen, konfliktscheue Kommunikation, Führung auf

Zuruf - in vielen deutschen Unternehmen herrscht heute ein Führungsstil, der

kaum noch Orientierung bietet. Besonders jüngere Führungskräfte tun sich schwer

mit Verantwortung und Durchsetzungsfähigkeit. Kritiker sehen einen kulturellen

Bruch: Seit dem Ende der Wehrpflicht fehle es an frühen Reibungspunkten, klarer

Hierarchieerfahrung und einem Verständnis für Führung als Dienst an der

Struktur.



Die Wehrpflicht war für viele Männer die einzige Phase im Leben, in der sie

außerhalb ihres gewohnten sozialen Umfelds Erfahrungen machten und Führung

erlebt, gefordert und reflektiert haben. Dieser prägende Rahmen fehlt heute

vollständig. Der folgende Beitrag beschreibt, wie sich das Fehlen militärischer

oder struktureller Prägung auf die heutige Führungskultur auswirkt und was

Unternehmen tun können, um trotzdem Führungspersönlichkeiten zu entwickeln.









Das Scheitern von Führungskräften lässt sich meist auf eines oder mehrere

typische Führungsdefizite zurückführen. An erster Stelle steht dabei häufig der

fehlende Wille zu führen. Wer allerdings nicht den tief empfundenen Wunsch

verspürt, Menschen zu leiten und Verantwortung für sie zu übernehmen, kann sich

in kritischen Situationen nicht behaupten. Darüber hinaus haben viele

Führungskräfte heutzutage Angst davor, Entscheidungen zu treffen und

gegebenenfalls für negative Konsequenzen einzustehen. Auch Konflikten wird oft

ausgewichen, anstatt klar und offen zu kommunizieren. Das führt schnell zu

Spannungen im Team. Weitere häufige Schwächen sind ein Mangel an natürlicher

Autorität sowie fehlende emotionale Stabilität, insbesondere im Umgang mit

Stress. All diese Faktoren können die Führungsfähigkeit erheblich

beeinträchtigen.



Die stoische Philosophie hingegen eignet sich gut, um wünschenswerte

Eigenschaften einer Führungskraft auf den Punkt zu bringen. Sie lehrt Klarheit

im Denken, die Fähigkeit, zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem zu

unterscheiden, gelassenes Handeln sowie emotionale Selbstführung - insbesondere

unter Druck.



Früher: Die Wehrpflicht als Mittel zur Führungskompetenzentwicklung



Durch die Wehrpflicht haben junge Männer früher automatisch Bekanntschaft mit

kompetenter Führung gemacht. Sie lernten dort, Befehlen zu folgen, aber auch

Befehle zu geben, und konnten so verinnerlichen, dass Führung ohne Disziplin,

Kommunikation und Vertrauen nicht funktioniert. Durch hierarchische Aufstiege Seite 1 von 2 Seite 2 ►





