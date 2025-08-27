    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Führungskrise made in Germany

    Hat das Aus der Wehrpflicht unsere Chefs weich gemacht? (FOTO)

    Emmerthal (ots) - Unklare Ansagen, konfliktscheue Kommunikation, Führung auf
    Zuruf - in vielen deutschen Unternehmen herrscht heute ein Führungsstil, der
    kaum noch Orientierung bietet. Besonders jüngere Führungskräfte tun sich schwer
    mit Verantwortung und Durchsetzungsfähigkeit. Kritiker sehen einen kulturellen
    Bruch: Seit dem Ende der Wehrpflicht fehle es an frühen Reibungspunkten, klarer
    Hierarchieerfahrung und einem Verständnis für Führung als Dienst an der
    Struktur.

    Die Wehrpflicht war für viele Männer die einzige Phase im Leben, in der sie
    außerhalb ihres gewohnten sozialen Umfelds Erfahrungen machten und Führung
    erlebt, gefordert und reflektiert haben. Dieser prägende Rahmen fehlt heute
    vollständig. Der folgende Beitrag beschreibt, wie sich das Fehlen militärischer
    oder struktureller Prägung auf die heutige Führungskultur auswirkt und was
    Unternehmen tun können, um trotzdem Führungspersönlichkeiten zu entwickeln.

    Heute: Häufige Führungsdefizite in vielen Unternehmen

    Das Scheitern von Führungskräften lässt sich meist auf eines oder mehrere
    typische Führungsdefizite zurückführen. An erster Stelle steht dabei häufig der
    fehlende Wille zu führen. Wer allerdings nicht den tief empfundenen Wunsch
    verspürt, Menschen zu leiten und Verantwortung für sie zu übernehmen, kann sich
    in kritischen Situationen nicht behaupten. Darüber hinaus haben viele
    Führungskräfte heutzutage Angst davor, Entscheidungen zu treffen und
    gegebenenfalls für negative Konsequenzen einzustehen. Auch Konflikten wird oft
    ausgewichen, anstatt klar und offen zu kommunizieren. Das führt schnell zu
    Spannungen im Team. Weitere häufige Schwächen sind ein Mangel an natürlicher
    Autorität sowie fehlende emotionale Stabilität, insbesondere im Umgang mit
    Stress. All diese Faktoren können die Führungsfähigkeit erheblich
    beeinträchtigen.

    Die stoische Philosophie hingegen eignet sich gut, um wünschenswerte
    Eigenschaften einer Führungskraft auf den Punkt zu bringen. Sie lehrt Klarheit
    im Denken, die Fähigkeit, zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem zu
    unterscheiden, gelassenes Handeln sowie emotionale Selbstführung - insbesondere
    unter Druck.

    Früher: Die Wehrpflicht als Mittel zur Führungskompetenzentwicklung

    Durch die Wehrpflicht haben junge Männer früher automatisch Bekanntschaft mit
    kompetenter Führung gemacht. Sie lernten dort, Befehlen zu folgen, aber auch
    Befehle zu geben, und konnten so verinnerlichen, dass Führung ohne Disziplin,
    Kommunikation und Vertrauen nicht funktioniert. Durch hierarchische Aufstiege
