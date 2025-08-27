Führungskrise made in Germany
Hat das Aus der Wehrpflicht unsere Chefs weich gemacht? (FOTO)
Emmerthal (ots) - Unklare Ansagen, konfliktscheue Kommunikation, Führung auf
Zuruf - in vielen deutschen Unternehmen herrscht heute ein Führungsstil, der
kaum noch Orientierung bietet. Besonders jüngere Führungskräfte tun sich schwer
mit Verantwortung und Durchsetzungsfähigkeit. Kritiker sehen einen kulturellen
Bruch: Seit dem Ende der Wehrpflicht fehle es an frühen Reibungspunkten, klarer
Hierarchieerfahrung und einem Verständnis für Führung als Dienst an der
Struktur.
Die Wehrpflicht war für viele Männer die einzige Phase im Leben, in der sie
außerhalb ihres gewohnten sozialen Umfelds Erfahrungen machten und Führung
erlebt, gefordert und reflektiert haben. Dieser prägende Rahmen fehlt heute
vollständig. Der folgende Beitrag beschreibt, wie sich das Fehlen militärischer
oder struktureller Prägung auf die heutige Führungskultur auswirkt und was
Unternehmen tun können, um trotzdem Führungspersönlichkeiten zu entwickeln.
Heute: Häufige Führungsdefizite in vielen Unternehmen
Das Scheitern von Führungskräften lässt sich meist auf eines oder mehrere
typische Führungsdefizite zurückführen. An erster Stelle steht dabei häufig der
fehlende Wille zu führen. Wer allerdings nicht den tief empfundenen Wunsch
verspürt, Menschen zu leiten und Verantwortung für sie zu übernehmen, kann sich
in kritischen Situationen nicht behaupten. Darüber hinaus haben viele
Führungskräfte heutzutage Angst davor, Entscheidungen zu treffen und
gegebenenfalls für negative Konsequenzen einzustehen. Auch Konflikten wird oft
ausgewichen, anstatt klar und offen zu kommunizieren. Das führt schnell zu
Spannungen im Team. Weitere häufige Schwächen sind ein Mangel an natürlicher
Autorität sowie fehlende emotionale Stabilität, insbesondere im Umgang mit
Stress. All diese Faktoren können die Führungsfähigkeit erheblich
beeinträchtigen.
Die stoische Philosophie hingegen eignet sich gut, um wünschenswerte
Eigenschaften einer Führungskraft auf den Punkt zu bringen. Sie lehrt Klarheit
im Denken, die Fähigkeit, zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem zu
unterscheiden, gelassenes Handeln sowie emotionale Selbstführung - insbesondere
unter Druck.
Früher: Die Wehrpflicht als Mittel zur Führungskompetenzentwicklung
Durch die Wehrpflicht haben junge Männer früher automatisch Bekanntschaft mit
kompetenter Führung gemacht. Sie lernten dort, Befehlen zu folgen, aber auch
Befehle zu geben, und konnten so verinnerlichen, dass Führung ohne Disziplin,
Kommunikation und Vertrauen nicht funktioniert. Durch hierarchische Aufstiege
