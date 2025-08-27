    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starkes Wachstum von 8,9 Prozent, trotz verhaltener Aussichten

    Berlin (ots) - In einem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld
    verzeichnete der deutsche Factoring-Markt ein überraschend kräftiges Wachstum:
    Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes steigerten ihren Umsatz im
    ersten Halbjahr 2025 um beachtliche 8,9 Prozent auf 211,6 Milliarden Euro im
    Gesamtvolumen. Damit leisteten sie erneut einen wichtigen Beitrag zur
    Stabilisierung der Lieferketten und zur Sicherung der Liquidität der deutschen
    Wirtschaft.

    Nationales Factoring als Wachstumstreiber

    Die stärksten Wachstumsimpulse kamen dieses Mal aus dem nationalen Geschäft:
    Hier stieg das Volumen auf 149,3 Milliarden Euro. Demgegenüber entwickelte sich
    das internationale Factoring insgesamt verhaltener. Während das Exportfactoring
    auf 59,6 Milliarden Euro zulegen konnte, verzeichnete der Importbereich einen
    Rückgang. Die Entwicklung im nationalen Wachstum könnte auf eine mögliche
    Belebung des Heimatmarktes hindeuten, - ein positiver Impuls, dessen
    Verstetigung sich allerdings im zweiten Halbjahr verfestigen muss.

    Wirtschaftliche Aussichten bleiben verhalten

    " Factoring trägt weiter einen maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung der
    Lieferketten und der deutschen Wirtschaft bei", erklärt Stefan Wagner, Sprecher
    des Vorstandes.

    Trotz des Wachstums bewerten die Mitglieder des Verbandes die wirtschaftlichen
    Perspektiven weiterhin nur mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,7. Unter
    besonderer Berücksichtigung der weiterhin hohen Insolvenzrisiken bleibt die
    Bewertung weiterhin sogar bei nur 3,2 - ein deutliches Warnsignal hinsichtlich
    der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch unter der neuen Bundesregierung.

    Die vorliegenden Zahlen gelten als repräsentativ für den gesamten deutschen
    Factoring-Markt. Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes decken rund 98
    Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens in Deutschland ab.

    Pressekontakt:

    Deutscher Factoring-Verband e.V.
    Dr. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer
    Behrenstr. 73, 10117 Berlin
    Telefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656
    E-Mail: mailto:kontakt@factoring.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15237/6104989
    OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2025 Starkes Wachstum von 8,9 Prozent, trotz verhaltener Aussichten In einem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld verzeichnete der deutsche Factoring-Markt ein überraschend kräftiges Wachstum: Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes steigerten ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um beachtliche 8,9 …