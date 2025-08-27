Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2025
Starkes Wachstum von 8,9 Prozent, trotz verhaltener Aussichten
Berlin (ots) - In einem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld
verzeichnete der deutsche Factoring-Markt ein überraschend kräftiges Wachstum:
Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes steigerten ihren Umsatz im
ersten Halbjahr 2025 um beachtliche 8,9 Prozent auf 211,6 Milliarden Euro im
Gesamtvolumen. Damit leisteten sie erneut einen wichtigen Beitrag zur
Stabilisierung der Lieferketten und zur Sicherung der Liquidität der deutschen
Wirtschaft.
Nationales Factoring als Wachstumstreiber
Wirtschaftliche Aussichten bleiben verhalten
" Factoring trägt weiter einen maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung der
Lieferketten und der deutschen Wirtschaft bei", erklärt Stefan Wagner, Sprecher
des Vorstandes.
Trotz des Wachstums bewerten die Mitglieder des Verbandes die wirtschaftlichen
Perspektiven weiterhin nur mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,7. Unter
besonderer Berücksichtigung der weiterhin hohen Insolvenzrisiken bleibt die
Bewertung weiterhin sogar bei nur 3,2 - ein deutliches Warnsignal hinsichtlich
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch unter der neuen Bundesregierung.
Die vorliegenden Zahlen gelten als repräsentativ für den gesamten deutschen
Factoring-Markt. Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes decken rund 98
Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens in Deutschland ab.
