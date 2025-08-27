Sparerinnen und Sparer glauben an Investitionsprogramm der Bundesregierung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Keine positiven Effekte hingegen für den eigenen Geldbeutel, für Aktien und

Investmentfonds schon

- Stabilität bei den eigenen Finanzen und dem Sparverhalten

- Aktien so attraktiv wie nie, 20- bis 29-Jährige treiben Aktienkultur



Die Mehrheit der Sparerinnen und Sparer in Deutschland verspricht sich vom

milliardenschweren Investitionsprogramm der Bundesregierung eine etwas

verbesserte wirtschaftliche Lage. Für den eigenen Geldbeutel erwarten die

meisten keine positiven Effekte, für Aktien und Investmentfonds hingegen schon.

Deren Attraktivität erreicht Höchstwerte, gerade junge Menschen geben dieser

neuen Aktienkultur Aufwind. Das sind die Ergebnisse des aktuellen

Anlegerbarometers, einer repräsentativen forsa-Online-Befragung im Auftrag von

Union Investment und Bundesbankanalysen von Professor Oscar A. Stolper von der

Universität Marburg.







wirtschaftliche Situation in Deutschland nach Meinung der meisten Befragten

etwas verbessern (61 Prozent). Gut ein Viertel (27 Prozent) erwartet hingegen

keine Verbesserung, acht Prozent rechnen mit deutlichen Fortschritten.



Keine positiven Effekte hingegen für den eigenen Geldbeutel, für Aktien und

Investmentfonds schon



Für die eigene Finanzlage erwartet die deutliche Mehrheit (80 Prozent) jedoch

keine direkten positiven Effekte durch das Investitionsprogramm. Auf den Wert

von Aktien und Investmentfonds hingegen durchaus: 43 Prozent der Befragten

rechnen mit positiven Auswirkungen auf den Wert der eigenen Aktien oder Fonds.

Gut ein Drittel ist gegenteiliger Meinung und sieht keine Effekte (37 Prozent).

20 Prozent haben hierzu keine Meinung. "Das noch vom letzten Bundestag

verabschiedete Sondervermögen setzt wichtige Impulse für Infrastruktur- und

Transformationsprojekte - davon profitieren die Auftragsbücher der Unternehmen

und bieten Anlegerinnen und Anlegern langfristige Chancen, wenn sie entsprechend

investiert sind", sagt Kerstin Knoefel, Leiterin des Privatkundensegments von

Union Investment.



Stabilität bei den eigenen Finanzen und dem Sparverhalten



Auch wenn Sparerinnen und Sparer wenig direkte Effekte durch die

wirtschaftlichen Impulse der Bundesregierung erwarten, bleibt der Blick auf die

eigenen Finanzen stabil: 61 Prozent erwarten im kommenden Halbjahr keine

Veränderung der persönlichen finanziellen Situation (4. Quartal 2024: 53

Prozent), 24 Prozent eine Verbesserung (4. Quartal 2024: 30 Prozent), 14 Prozent

eine Verschlechterung (4. Quartal 2024: 16 Prozent). Stabil bleibt trotz allem

auch das Sparverhalten der Befragten. 59 Prozent wollen ihr Sparverhalten Seite 1 von 2 Seite 2 ►





