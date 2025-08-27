Sparerinnen und Sparer glauben an Investitionsprogramm der Bundesregierung (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) -
- Keine positiven Effekte hingegen für den eigenen Geldbeutel, für Aktien und
Investmentfonds schon
- Stabilität bei den eigenen Finanzen und dem Sparverhalten
- Aktien so attraktiv wie nie, 20- bis 29-Jährige treiben Aktienkultur
Die Mehrheit der Sparerinnen und Sparer in Deutschland verspricht sich vom
milliardenschweren Investitionsprogramm der Bundesregierung eine etwas
verbesserte wirtschaftliche Lage. Für den eigenen Geldbeutel erwarten die
meisten keine positiven Effekte, für Aktien und Investmentfonds hingegen schon.
Deren Attraktivität erreicht Höchstwerte, gerade junge Menschen geben dieser
neuen Aktienkultur Aufwind. Das sind die Ergebnisse des aktuellen
Anlegerbarometers, einer repräsentativen forsa-Online-Befragung im Auftrag von
Union Investment und Bundesbankanalysen von Professor Oscar A. Stolper von der
Universität Marburg.
Das von der aktuellen Regierung beschlossene Investitionsprogramm könnte die
wirtschaftliche Situation in Deutschland nach Meinung der meisten Befragten
etwas verbessern (61 Prozent). Gut ein Viertel (27 Prozent) erwartet hingegen
keine Verbesserung, acht Prozent rechnen mit deutlichen Fortschritten.
Keine positiven Effekte hingegen für den eigenen Geldbeutel, für Aktien und
Investmentfonds schon
Für die eigene Finanzlage erwartet die deutliche Mehrheit (80 Prozent) jedoch
keine direkten positiven Effekte durch das Investitionsprogramm. Auf den Wert
von Aktien und Investmentfonds hingegen durchaus: 43 Prozent der Befragten
rechnen mit positiven Auswirkungen auf den Wert der eigenen Aktien oder Fonds.
Gut ein Drittel ist gegenteiliger Meinung und sieht keine Effekte (37 Prozent).
20 Prozent haben hierzu keine Meinung. "Das noch vom letzten Bundestag
verabschiedete Sondervermögen setzt wichtige Impulse für Infrastruktur- und
Transformationsprojekte - davon profitieren die Auftragsbücher der Unternehmen
und bieten Anlegerinnen und Anlegern langfristige Chancen, wenn sie entsprechend
investiert sind", sagt Kerstin Knoefel, Leiterin des Privatkundensegments von
Union Investment.
Stabilität bei den eigenen Finanzen und dem Sparverhalten
Auch wenn Sparerinnen und Sparer wenig direkte Effekte durch die
wirtschaftlichen Impulse der Bundesregierung erwarten, bleibt der Blick auf die
eigenen Finanzen stabil: 61 Prozent erwarten im kommenden Halbjahr keine
Veränderung der persönlichen finanziellen Situation (4. Quartal 2024: 53
Prozent), 24 Prozent eine Verbesserung (4. Quartal 2024: 30 Prozent), 14 Prozent
eine Verschlechterung (4. Quartal 2024: 16 Prozent). Stabil bleibt trotz allem
auch das Sparverhalten der Befragten. 59 Prozent wollen ihr Sparverhalten
