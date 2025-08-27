    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Sparerinnen und Sparer glauben an Investitionsprogramm der Bundesregierung (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Keine positiven Effekte hingegen für den eigenen Geldbeutel, für Aktien und
    Investmentfonds schon
    - Stabilität bei den eigenen Finanzen und dem Sparverhalten
    - Aktien so attraktiv wie nie, 20- bis 29-Jährige treiben Aktienkultur

    Die Mehrheit der Sparerinnen und Sparer in Deutschland verspricht sich vom
    milliardenschweren Investitionsprogramm der Bundesregierung eine etwas
    verbesserte wirtschaftliche Lage. Für den eigenen Geldbeutel erwarten die
    meisten keine positiven Effekte, für Aktien und Investmentfonds hingegen schon.
    Deren Attraktivität erreicht Höchstwerte, gerade junge Menschen geben dieser
    neuen Aktienkultur Aufwind. Das sind die Ergebnisse des aktuellen
    Anlegerbarometers, einer repräsentativen forsa-Online-Befragung im Auftrag von
    Union Investment und Bundesbankanalysen von Professor Oscar A. Stolper von der
    Universität Marburg.

    Das von der aktuellen Regierung beschlossene Investitionsprogramm könnte die
    wirtschaftliche Situation in Deutschland nach Meinung der meisten Befragten
    etwas verbessern (61 Prozent). Gut ein Viertel (27 Prozent) erwartet hingegen
    keine Verbesserung, acht Prozent rechnen mit deutlichen Fortschritten.

    Keine positiven Effekte hingegen für den eigenen Geldbeutel, für Aktien und
    Investmentfonds schon

    Für die eigene Finanzlage erwartet die deutliche Mehrheit (80 Prozent) jedoch
    keine direkten positiven Effekte durch das Investitionsprogramm. Auf den Wert
    von Aktien und Investmentfonds hingegen durchaus: 43 Prozent der Befragten
    rechnen mit positiven Auswirkungen auf den Wert der eigenen Aktien oder Fonds.
    Gut ein Drittel ist gegenteiliger Meinung und sieht keine Effekte (37 Prozent).
    20 Prozent haben hierzu keine Meinung. "Das noch vom letzten Bundestag
    verabschiedete Sondervermögen setzt wichtige Impulse für Infrastruktur- und
    Transformationsprojekte - davon profitieren die Auftragsbücher der Unternehmen
    und bieten Anlegerinnen und Anlegern langfristige Chancen, wenn sie entsprechend
    investiert sind", sagt Kerstin Knoefel, Leiterin des Privatkundensegments von
    Union Investment.

    Stabilität bei den eigenen Finanzen und dem Sparverhalten

    Auch wenn Sparerinnen und Sparer wenig direkte Effekte durch die
    wirtschaftlichen Impulse der Bundesregierung erwarten, bleibt der Blick auf die
    eigenen Finanzen stabil: 61 Prozent erwarten im kommenden Halbjahr keine
    Veränderung der persönlichen finanziellen Situation (4. Quartal 2024: 53
    Prozent), 24 Prozent eine Verbesserung (4. Quartal 2024: 30 Prozent), 14 Prozent
    eine Verschlechterung (4. Quartal 2024: 16 Prozent). Stabil bleibt trotz allem
    auch das Sparverhalten der Befragten. 59 Prozent wollen ihr Sparverhalten
