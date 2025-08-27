2023er-Hochs im Test

Einst markierte Wynn Resorts noch bei 249,31 US-Dollar im März 2014 seinen bisherigen Rekordstand, über die weiteren Jahre hinweg ging es stetig bis auf 35,84 US-Dollar bis März 2020 bergab. Seitdem hat sich der Kurs zwar stabilisiert, aber bislang keine greifbaren Handelschancen eröffnet. Dies hat sich erst mit dem dynamischen Kursanstieg der letzten Wochen geändert, als Wynn Resorts an das Vorgängerhoch aus April 2023 bei 117,86 US-Dollar zugelegt hatte. Ein Ausbruch darüber würde nämlich einen neuerlichen Rallyeabschnitt erschließen und sich für ein entsprechendes Engagement qualifizieren.

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 117,86 US-Dollar würde bei Wynn Resorts ein neuerliches Kaufsignal generieren, vorläufig in den Bereich von 136,48 und später auf 153,41 US-Dollar und würde sich für ein zeitnahes Long-Engagement anbieten. Entsprechende Long-Positionen können bereits in den Depots vorbereitet werden, um an der zukünftigen Rallye zu partizipieren. Auf der Unterseite könnte es vor einem nachhaltigen Ausbruch noch einmal auf glatt 100,00 US-Dollar im Zuge eines Pullbacks talwärts gehen. Erst darunter würde ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit Abwärtsrisiken zurück auf 93,94 und darunter 84,10 US-Dollar wahrscheinlich werden und sich die Entwicklung tendenziell für ein Short-Engagement anbieten.

Wynn Resorts Ltd. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald die Wynn Resorts-Aktie über 117,86 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis anspringt, werden mittelfristig weitere Kursgewinne auf 153,41 US-Dollar erwartet und bieten sich entsprechend für ein Long-Engagement an. Dies kann beispielsweise über das mit einem Hebel von 6,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM03ZV geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 170 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 4,51 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 110,00 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,78 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten gut einige Wochen bis Monate eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM03ZV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,56 - 1,67 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 101,0341 US-Dollar Basiswert: Wynn Resorts Ltd. KO-Schwelle: 101,0341 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 119,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,51 Euro Hebel: 6,1 Kurschance: + 170 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.