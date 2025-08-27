    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPerformance One AktievorwärtsNachrichten zu Performance One
    Performance One AG: Schlanke Struktur für Digital-Health & KI-Erfolg.

    Die Hauptversammlung der Performance One AG setzte neue Akzente: personelle Veränderungen, strategische Neuausrichtung und optimistische Zukunftsprognosen prägen den Weg in die digitale Zukunft.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Hauptversammlung der Performance One AG stimmte allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu.
    • Matthias Teig wurde in den Aufsichtsrat gewählt, während Björn Ehring als Ersatzaufsichtsratsmitglied bestellt wurde.
    • Die Aktionäre unterstützen die neue Strategie zur Umwandlung in eine schlanke Holdingstruktur mit Fokus auf Digital Health und KI-Anwendungen.
    • Die neue Strategie zielt darauf ab, die Werthaltigkeit der Tochtergesellschaften sichtbarer zu machen und die Beteiligungen aktiver zu managen.
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 liegt bei einem Konzernumsatz von 9,0 bis 9,5 Millionen Euro und einem EBITDA zwischen 0,4 und 0,7 Millionen Euro.
    • Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.






