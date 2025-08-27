Performance One AG: Schlanke Struktur für Digital-Health & KI-Erfolg.
Die Hauptversammlung der Performance One AG setzte neue Akzente: personelle Veränderungen, strategische Neuausrichtung und optimistische Zukunftsprognosen prägen den Weg in die digitale Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Die Hauptversammlung der Performance One AG stimmte allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu.
- Matthias Teig wurde in den Aufsichtsrat gewählt, während Björn Ehring als Ersatzaufsichtsratsmitglied bestellt wurde.
- Die Aktionäre unterstützen die neue Strategie zur Umwandlung in eine schlanke Holdingstruktur mit Fokus auf Digital Health und KI-Anwendungen.
- Die neue Strategie zielt darauf ab, die Werthaltigkeit der Tochtergesellschaften sichtbarer zu machen und die Beteiligungen aktiver zu managen.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 liegt bei einem Konzernumsatz von 9,0 bis 9,5 Millionen Euro und einem EBITDA zwischen 0,4 und 0,7 Millionen Euro.
- Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte