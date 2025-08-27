Mini-Reaktoren gegen die Stromkrise: 30 % Kurspotenzial für diese Aktie

Abhilfe könnten neue innovative Ansätze in der Atomenergie schaffen. BofA-Analystin Dimple Gosai hat die Aktie von Oklo mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 92 US-Dollar neu ins Coverage aufgenommen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Oklo mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, entwickelt kompakte Kernkraftwerke der nächsten Generation, sogenannte Small Modular Reactors (SMR). Die Reaktoren sollen nicht nur Strom, sondern auch Wärme direkt an Kunden liefern – ein Modell, das schnelle Marktdurchdringung verspricht.

Laut Prognosen könnte der Strombedarf der Tech-Branche bis 2027 auf 500 Terawattstunden pro Jahr steigen, mehr als das Doppelte des heutigen Niveaus. Engpässe bedrohen damit fast 40 Prozent der Rechenzentrumsstandorte, warnen Analysten der Bank of America.

Besonders überzeugt Gosai die vertikal integrierte Strategie: Oklo baut, betreibt und vermarktet die Anlagen selbst. Mit über 14 Gigawatt an Absichtserklärungen und Vorverträgen verfügt das Unternehmen über die größte öffentlich bekannte Kundenpipeline im SMR-Sektor – darunter ein 12-Gigawatt-Deal mit dem Datacenter-Betreiber Switch. Bis die ersten Anlagen stehen, will Oklo mit Partner Liberty Energy rund 75 Megawatt Gasstrom bereitstellen, um kurzfristig Einnahmen zu sichern.

Anfang August wurde das Unternehmen für drei Projekte im Rahmen des Reactor Pilot Programms des US-Energieministeriums ausgewählt. Ziel ist es, bis Juli kommenden Jahres mindestens drei Testreaktoren in Betrieb zu nehmen – und damit schneller zu sein, als Oklo selbst ursprünglich geplant hatte.

Risiken bleiben vor allem beim Brennstoff. Oklo setzt auf HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), das in den USA vor 2030 kaum in größerem Umfang verfügbar ist. Für das erste Projekt konnte das Unternehmen jedoch Material aus Regierungsbeständen sichern. Zudem eröffne die Nutzung von recyceltem Brennstoff und überschüssigem Plutonium Kostenvorteile von bis zu 80 Prozent.

Lange Zeit hatte die US-Kernindustrie mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Komplexe Regulierungen und der Mangel an eigenen Urananreicherungsanlagen führten dazu, dass die USA 2023 den Großteil ihres Bedarfs durch Importe decken mussten – vor allem aus Kanada.

Doch der Markt hat sich gewandelt. Laut Oklo-Chef Jacob DeWitte treiben heute drei Faktoren die Nachfrage: Industriebedarf, Klimaziele und der Energiehunger der Künstlichen Intelligenz. Insbesondere der rapide steigende Stromverbrauch durch Rechenzentren zwinge Politik und Wirtschaft zum Umdenken.

