    Trendwende am Arbeitsmarkt in Sicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsmarktbarometer steigt auf 100,7 Punkte.
    • Arbeitsagenturen erwarten Ende der Arbeitslosigkeit.
    • Beschäftigung könnte nach Flaute wieder zunehmen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt könnten sich wieder erste Lichtblicke zeigen. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) legte im August erneut zu, auf 100,7 Punkte. Damit befinde sich der Frühindikator weiterhin im Aufwind, teilte das IAB in Nürnberg mit.

    Für das Arbeitsmarktbarometer befragt das IAB monatlich alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die folgenden drei Monate. Es prognostiziert die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und die der Beschäftigung. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

    Beschäftigung könnte wieder Fahrt aufnehmen

    Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit stieg im August zum zweiten Mal in Folge auf 100,5 Punkte. "Zum ersten Mal seit über drei Jahren erwarten die Arbeitsagenturen ein Ende des Anstiegs der Arbeitslosigkeit", erläuterte IAB-Experte Enzo Weber.

    Auch die Beschäftigungskomponente liege mit 100,9 Punkten im positiven Bereich. "Die Beschäftigung könnte nach der Flaute wieder ein wenig mehr Fahrt aufnehmen", sagte Weber. Die Industrie werde aber unter Druck bleiben.

    Die Bundesagentur für Arbeit wird am Freitag ihre Statistik für August veröffentlichen. Fachleute gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit zehn Jahren die Grenze von drei Millionen überschreiten wird. Im Juli waren 2,979 Millionen Menschen in Deutschland als arbeitslos gemeldet und damit 65.000 mehr als im Vormonat./igl/DP/jkr






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
