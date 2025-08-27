Apple-Aktie mit August-Rallye: Hat die Durststrecke endlich ein Ende?

Doch seit Anfang August zeichnet sich eine Wende ab: Nach der Zusage von CEO Tim Cook, zusätzliche 100 Milliarden US-Dollar in die US-Fertigung zu investieren, und einer vertieften Partnerschaft mit Glas-Spezialist Corning gilt das Risiko weiterer Strafzölle als entschärft. Prompt legte die Aktie seit dem 1. August um 13,3 Prozent zu und verzeichnet ihren stärksten Monat seit Mai 2024.

Apple -Aktionäre hatten 2025 bislang wenig Grund zur Freude. Bis Juli lagen die Papiere rund 17 Prozent im Minus, belastet vor allem durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Allein im dritten Quartal kosteten die Strafzölle den Konzern 800 Millionen US-Dollar.

Damit rückt die zentrale Frage in den Fokus: War das die ersehnte Bodenbildung? Analysten verweisen auf gleich mehrere positive Signale. Zum einen meldete Apple zuletzt das schnellste Umsatzwachstum seit mehr als drei Jahren, getragen von iPhones und der Nachfrage in China. Zum anderen sorgt die neue KI-Strategie für Fantasie.

Neben einer verbesserten Version von Sprachassistent Siri und smarten Lautsprechern mit Display prüft Apple laut Berichten auch Übernahmen im KI-Bereich. Diskutiert wurden Namen wie das französische Startup Mistral oder Perplexity, das von Nvidia und Amazon-Chef Jeff Bezos unterstützt wird.

Zudem steht das nächste Apple-Event am 9. September an – mit Spannung erwarten Investoren die Vorstellung des iPhone 17 und mögliche neue KI-Funktionen. "Es scheint, als hätten sich viele Sorgen gleichzeitig verflüchtigt", sagt Irene Tunkel, Chefstrategin bei BCA Research, gegenüber Bloomberg. "Ein guter Ausblick, weniger Zollrisiken, Fortschritte bei KI – das kann der Aktie neuen Schub verleihen."

Ganz sorgenfrei ist die Lage aber nicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 bleibt Apple im Vergleich zur Nasdaq 100 hoch bewertet. Hinzu kommt ein laufendes Kartellverfahren der US-Justiz gegen Alphabet, die an Apple jährlich rund 20 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer Suchmaschinen-Exklusivvereinbarung zahlen.

Und während Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2026 zuletzt um gut zwei Prozent erhöhten, bleiben die Experten insgesamt eher zurückhaltend: Weniger als 60 Prozent empfehlen die Aktie zum Kauf, ihr mittleres Kursziel liegt lediglich 2,5 Prozent über dem aktuellen Kurs, zeigen MarketWatch-Daten.

Apple hat in den vergangenen Wochen einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung erlebt. Die Kombination aus US-Investitionen, KI-Fantasie und einem heiß erwarteten September-Event spricht für weiteres Potenzial. Doch hohe Bewertung und regulatorische Risiken mahnen zur Vorsicht. Ob aus dem Hoffnungsschimmer eine echte Trendwende wird, müssen die nächsten Wochen zeigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion