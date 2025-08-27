Sind zurück auf dem Weg zu Wehrdienstarmee

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    • Merz: Neuer Wehrdienst soll genug Freiwillige bringen.
    • Wehrdienst bleibt zunächst freiwillig, attraktiver gestaltet.
    • Rückkehr zur Wehrdienstarmee bei Bedarf möglich.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach eigener Aussage davon aus, dass mit dem neu gestalteten Wehrdienst fürs Erste genügend junge Leute für einen Dienst bei der Bundeswehr gewonnen werden können. "Ich bin jedenfalls aus heutiger Sicht zuversichtlich, dass wir zunächst jedenfalls die Zahlen, die wir brauchen, erreichen", sagte der CDU-Politiker in Berlin.

    Alles andere werde man im Lichte der Entwicklung zu beurteilen haben, fügte er hinzu. Er verwies auch auf die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit einer verpflichtenden Heranziehung, für den Fall, dass nicht genügend Freiwillige gewonnen werden können. "Wir sind damit wieder zurück auf dem Weg hin zu einer Wehrdienstarmee", sagte Merz. Das sei eine gute Entwicklung, die er ausdrücklich begrüße.

    Das Kabinett hatte zuvor die Weichen für einen neuen Wehrdienst gestellt und über die Sicherheitslage in Europa beraten. Die Sitzung fand dieses Mal im Bundesverteidigungsministerium statt. Der Wehrdienst soll zunächst freiwillig bleiben, aber attraktiver gestaltet werden, um mehr Personal zu gewinnen. Die Bundeswehr soll für die neuen Nato-Ziele und als Reaktion auf die Bedrohung durch Russland größer werden./jr/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
