Grünwelt Energie erklärt
So entsteht der Strompreis
Düsseldorf (ots) - Von Angebot und Nachfrage bis zu erneuerbaren Energien:
Grünwelt Energie zeigt, welche Faktoren den Strompreis bestimmen.
Wenn Verbraucher den Strompreis auf ihrer Rechnung betrachten, steckt darin mehr
als nur der Einkaufspreis an der Börse. Der Strompreis setzt sich aus
zahlreichen Bestandteilen zusammen. Rund 44 Prozent entfallen auf Erzeugung und
Vertrieb, der Rest auf Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Netzentgelte und weitere
Umlagen.
Angebot, Nachfrage und die Rolle erneuerbarer Energien
Grünwelt Energie zeigt, welche Faktoren den Strompreis bestimmen.
Wenn Verbraucher den Strompreis auf ihrer Rechnung betrachten, steckt darin mehr
als nur der Einkaufspreis an der Börse. Der Strompreis setzt sich aus
zahlreichen Bestandteilen zusammen. Rund 44 Prozent entfallen auf Erzeugung und
Vertrieb, der Rest auf Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Netzentgelte und weitere
Umlagen.
Angebot, Nachfrage und die Rolle erneuerbarer Energien
An den Strombörsen gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage: Zuerst speisen
günstige Anlagen wie Wind- und Solarkraftwerke ein. Reicht ihre Leistung nicht
aus, werden fossile Kraftwerke hinzugeschaltet. Den endgültigen Preis bestimmt
das teuerste noch benötigte Kraftwerk. Dieses Prinzip ist die sogenannte
Merit-Order. Erneuerbare Energien haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie
verursachen keine Brennstoffkosten und können so langfristig fossile Kapazitäten
verdrängen.
Neben Angebot und Nachfrage wird der Strompreis
(https://www.gruenwelt.de/strompreisinformation.html) aber auch von
Wetterbedingungen, geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Ereignissen
beeinflusst. Starke Winde oder sonnige Tage können die Preise senken, während
Krisen oder steigende Brennstoffkosten für fossile Energieträger zu
Preisanstiegen führen.
Nachhaltige Wahl mit Grünwelt Energie
2024 lag der Anteil erneuerbarer Energien am bundesweiten Strommix bei rund 56
Prozent (https://www.presseportal.de/pm/169782/5991933) . Je mehr Menschen sich
für Grünstrom entscheiden, desto mehr saubere Energie wird ins Netz eingespeist
- und desto stärker wirkt der preisdämpfende Effekt erneuerbarer Energien.
"Mit unserem zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammenden und
TÜV-zertifizierten Ökostromtarif leisten unsere Kunden einen direkten Beitrag zu
einer nachhaltigeren Energieversorgung, ganz ohne Atomstrom, Kohle und
CO2-Emissionen bei der Erzeugung", heißt es seitens Grünwelt Energie
(https://www.gruenwelt.de/) .
Über Grünwelt
Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für
nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom
und verschiedene Gastarife an.
Pressekontakt:
Grünwelt Wärmestrom GmbH
Girmes-Kreuz-Str. 55
41564 Kaarst
Deutschland
https://www.gruenwelt.de
Email: mailto:info@gruenwelt.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169782/6105066
OTS: Grünwelt Energie
günstige Anlagen wie Wind- und Solarkraftwerke ein. Reicht ihre Leistung nicht
aus, werden fossile Kraftwerke hinzugeschaltet. Den endgültigen Preis bestimmt
das teuerste noch benötigte Kraftwerk. Dieses Prinzip ist die sogenannte
Merit-Order. Erneuerbare Energien haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie
verursachen keine Brennstoffkosten und können so langfristig fossile Kapazitäten
verdrängen.
Neben Angebot und Nachfrage wird der Strompreis
(https://www.gruenwelt.de/strompreisinformation.html) aber auch von
Wetterbedingungen, geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Ereignissen
beeinflusst. Starke Winde oder sonnige Tage können die Preise senken, während
Krisen oder steigende Brennstoffkosten für fossile Energieträger zu
Preisanstiegen führen.
Nachhaltige Wahl mit Grünwelt Energie
2024 lag der Anteil erneuerbarer Energien am bundesweiten Strommix bei rund 56
Prozent (https://www.presseportal.de/pm/169782/5991933) . Je mehr Menschen sich
für Grünstrom entscheiden, desto mehr saubere Energie wird ins Netz eingespeist
- und desto stärker wirkt der preisdämpfende Effekt erneuerbarer Energien.
"Mit unserem zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammenden und
TÜV-zertifizierten Ökostromtarif leisten unsere Kunden einen direkten Beitrag zu
einer nachhaltigeren Energieversorgung, ganz ohne Atomstrom, Kohle und
CO2-Emissionen bei der Erzeugung", heißt es seitens Grünwelt Energie
(https://www.gruenwelt.de/) .
Über Grünwelt
Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für
nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom
und verschiedene Gastarife an.
Pressekontakt:
Grünwelt Wärmestrom GmbH
Girmes-Kreuz-Str. 55
41564 Kaarst
Deutschland
https://www.gruenwelt.de
Email: mailto:info@gruenwelt.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169782/6105066
OTS: Grünwelt Energie
Autor folgen