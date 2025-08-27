So entsteht der Strompreis

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Düsseldorf (ots) - Von Angebot und Nachfrage bis zu erneuerbaren Energien:
    Grünwelt Energie zeigt, welche Faktoren den Strompreis bestimmen.

    Wenn Verbraucher den Strompreis auf ihrer Rechnung betrachten, steckt darin mehr
    als nur der Einkaufspreis an der Börse. Der Strompreis setzt sich aus
    zahlreichen Bestandteilen zusammen. Rund 44 Prozent entfallen auf Erzeugung und
    Vertrieb, der Rest auf Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Netzentgelte und weitere
    Umlagen.

    Angebot, Nachfrage und die Rolle erneuerbarer Energien

    An den Strombörsen gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage: Zuerst speisen
    günstige Anlagen wie Wind- und Solarkraftwerke ein. Reicht ihre Leistung nicht
    aus, werden fossile Kraftwerke hinzugeschaltet. Den endgültigen Preis bestimmt
    das teuerste noch benötigte Kraftwerk. Dieses Prinzip ist die sogenannte
    Merit-Order. Erneuerbare Energien haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie
    verursachen keine Brennstoffkosten und können so langfristig fossile Kapazitäten
    verdrängen.

    Neben Angebot und Nachfrage wird der Strompreis
    (https://www.gruenwelt.de/strompreisinformation.html) aber auch von
    Wetterbedingungen, geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Ereignissen
    beeinflusst. Starke Winde oder sonnige Tage können die Preise senken, während
    Krisen oder steigende Brennstoffkosten für fossile Energieträger zu
    Preisanstiegen führen.

    Nachhaltige Wahl mit Grünwelt Energie

    2024 lag der Anteil erneuerbarer Energien am bundesweiten Strommix bei rund 56
    Prozent (https://www.presseportal.de/pm/169782/5991933) . Je mehr Menschen sich
    für Grünstrom entscheiden, desto mehr saubere Energie wird ins Netz eingespeist
    - und desto stärker wirkt der preisdämpfende Effekt erneuerbarer Energien.

    "Mit unserem zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammenden und
    TÜV-zertifizierten Ökostromtarif leisten unsere Kunden einen direkten Beitrag zu
    einer nachhaltigeren Energieversorgung, ganz ohne Atomstrom, Kohle und
    CO2-Emissionen bei der Erzeugung", heißt es seitens Grünwelt Energie
    (https://www.gruenwelt.de/) .

    Über Grünwelt

    Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für
    nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom
    und verschiedene Gastarife an.

