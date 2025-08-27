So entsteht der Strompreis

Düsseldorf (ots) - Von Angebot und Nachfrage bis zu erneuerbaren Energien:

Grünwelt Energie zeigt, welche Faktoren den Strompreis bestimmen.



Wenn Verbraucher den Strompreis auf ihrer Rechnung betrachten, steckt darin mehr

als nur der Einkaufspreis an der Börse. Der Strompreis setzt sich aus

zahlreichen Bestandteilen zusammen. Rund 44 Prozent entfallen auf Erzeugung und

Vertrieb, der Rest auf Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Netzentgelte und weitere

Umlagen.



Angebot, Nachfrage und die Rolle erneuerbarer Energien





An den Strombörsen gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage: Zuerst speisen

günstige Anlagen wie Wind- und Solarkraftwerke ein. Reicht ihre Leistung nicht

aus, werden fossile Kraftwerke hinzugeschaltet. Den endgültigen Preis bestimmt

das teuerste noch benötigte Kraftwerk. Dieses Prinzip ist die sogenannte

Merit-Order. Erneuerbare Energien haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie

verursachen keine Brennstoffkosten und können so langfristig fossile Kapazitäten

verdrängen.



Neben Angebot und Nachfrage wird der Strompreis

(https://www.gruenwelt.de/strompreisinformation.html) aber auch von

Wetterbedingungen, geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Ereignissen

beeinflusst. Starke Winde oder sonnige Tage können die Preise senken, während

Krisen oder steigende Brennstoffkosten für fossile Energieträger zu

Preisanstiegen führen.



Nachhaltige Wahl mit Grünwelt Energie



2024 lag der Anteil erneuerbarer Energien am bundesweiten Strommix bei rund 56

Prozent (https://www.presseportal.de/pm/169782/5991933) . Je mehr Menschen sich

für Grünstrom entscheiden, desto mehr saubere Energie wird ins Netz eingespeist

- und desto stärker wirkt der preisdämpfende Effekt erneuerbarer Energien.



"Mit unserem zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammenden und

TÜV-zertifizierten Ökostromtarif leisten unsere Kunden einen direkten Beitrag zu

einer nachhaltigeren Energieversorgung, ganz ohne Atomstrom, Kohle und

CO2-Emissionen bei der Erzeugung", heißt es seitens Grünwelt Energie

(https://www.gruenwelt.de/) .



Über Grünwelt



Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für

nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom

und verschiedene Gastarife an.



