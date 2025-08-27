ROUNDUP
Farben- und Dämmstoffspezialist Sto hat weiter zu kämpfen
- Baubranche schwächelt, Sto leidet unter Umsatzrückgang.
- Gewinn sank von 20,4 auf 16,3 Millionen Euro.
- Kostensenkungsprogramm und Personalabbau eingeleitet.
STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Die Schwäche in der Baubranche setzt dem Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto weiter zu. Wegen der anhaltenden Investitionszurückhaltung und der gestiegenen Baukosten gingen Umsatz und Ergebnis der Baden-Württemberger im ersten Halbjahr zurück. Auch der Juli habe auf Erlösseite unter dem Vorjahr gelegen und mit einem Rückgang im unteren einstelligen Prozentbereich die eigenen Erwartungen verfehlt, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Stühlingen mit. Der Vorstand um Chef Rainer Hüttenberger bestätigte zwar seine Prognose für das Gesamtjahr - die wachsende Unsicherheit erschwere aber mittlerweile eine präzise Vorhersage.
An der Börse erholte sich die Aktie zuletzt von anfänglichen Verlusten. Das Papier lag gegen Mittag mit rund 1,3 Prozent im Plus, nachdem es zuvor um bis zu 1,6 Prozent gefallen war. In diesem Jahr hat der Kurs trotz der anhaltenden Schwierigkeiten bei Sto um gut 17 Prozent hinzugewonnen. Mit aktuell knapp 125 Euro notiert die Aktie aber weit unter ihrem bisherigen Bestwert von Anfang 2022 bei 260 Euro. Damit sank der Kurs in den vergangenen drei Jahren parallel zur gedämpften Geschäftsentwicklung bei Sto.
Diese Schwäche setzte sich bislang auch 2025 fort. Von Anfang Januar bis Ende Juni ging der Erlös des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um gut zwei Prozent auf 777 Millionen Euro zurück. Die witterungsbedingte Umsatzlücke aus dem ersten Quartal habe im zweiten Jahresviertel nicht mehr aufgeholt werden können, erläuterte Sto. Die weltweiten Zoll- und Handelskonflikte hätten zu einer seit Jahresbeginn zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit geführt und die Nachfrage geschmälert. Negativ hätten sich zudem "unberechenbare Rahmen- und Förderbedingungen in mehreren Ländern" ausgewirkt, hieß es weiter.
Hinzu komme ein gestiegener Wettbewerbs- und Preisdruck, der auf den Erträgen und Margen laste. Das Management steuerte zwar mit Einsparungen insbesondere im Personalbereich gegen, konnte aber einen Ergebnisrückgang nicht verhindern. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von zuvor 20,4 Millionen auf 16,3 Millionen Euro zurück.
Das Vorsteuerergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr um fast 16 Prozent auf 25,6 Millionen Euro. Damit hat der Konzern bisher etwa die Hälfte seines Minimalziels für 2025 erreicht: Die angepeilte Bandbreite liegt für 2025 unverändert bei 50 bis 70 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Sto 60,9 Millionen Euro als Ergebnis vor Steuern erzielt.
Beim Umsatz stehen weiterhin 1,57 Milliarden Euro im Plan, dies würde einem Rückgang um rund zweieinhalb Prozent entsprechen. Dabei verspricht sich der Konzern in diesem Jahr wenig vom durch die Bundesregierung beschlossenen Sondervermögen für Infrastrukturprojekte. Erst ab dem Geschäftsjahr 2026 rechneten Branchenexperten bestenfalls mit geringen positiven Folgen, betonte Sto.
Um der negativen Geschäftsentwicklung und einer gesunkenen Auslastung entgegenzusteuern, hatte der Vorstand bereits im vergangenen Jahr ein Kostensenkungsprogramm eingeleitet. Hierzu gehörten zuletzt auch bis ins Jahr 2026 reichende Tarifmaßnahmen und eine restriktivere Einstellungspolitik. Die Belegschaft schrumpfte im ersten Halbjahr um rund 4 Prozent, mehrheitlich außerhalb Deutschlands. Per Ende Juni beschäftigte der Konzern noch gut 5.500 Menschen./tav/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie
Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 125,2 auf Tradegate (27. August 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.
Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 317,76 Mio..
STO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,67Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 150,00Euro was eine Bandbreite von +11,82 %/+19,81 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu STO - 727413 - DE0007274136
Das denkt die wallstreetONLINE Community über STO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Um die Klimaziele zu erreichen, dürften entsprechende Dämmmaßnahmen unerlässlich sein.
Bis zum 24. Juli lag z.B. die EBIT-Prognose bei 113 bis 138 Mio. €, jetzt, nicht einmal 4 Monate später, beträgt sie nach einer zweimaligen Gewinnwarnung nur noch 50 bis 68 Mio €. Die zugrunde liegende Fehleinschätzung ist schon ziemlich heftig.
Ad-hoc | 18 November 2024 11:14
Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Sto korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 nach unten
18.11.2024 / 11:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen
ISIN: DE0007274136 / WKN: 727413
Sto korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 nach unten
Stühlingen, 18. November 2024 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat seine Umsatz- und Ertragserwartung für den Sto-Konzern im Gesamtjahr 2024 gesenkt.
Ausschlaggebend für die Korrektur war unter anderem die im Vergleich zur Prognose aus dem Juli 2024 noch verstärkt negative Entwicklung des Marktvolumens für maßgebliche Produktsegmente des Sto-Konzerns in wichtigen Kernmärkten. Der daraus resultierende stark zunehmende Wettbewerb führte gepaart mit einem weiterhin hohen Preisniveau in der Beschaffung und dem niedrigeren Umsatzvolumen im Konzern zu einem spürbaren Druck auf den Rohertrag. Das Konzernergebnis der Sto SE & Co. KGaA blieb im dritten Quartal des Geschäftsjahres per Ende September 2024 deutlich unter dem Vorjahreswert. Dies setzt sich nach derzeitiger Erkenntnis auch im Monat Oktober fort. Der Vorstand erwartet, dass somit auch im weiteren Jahresverlauf nicht mit Nachholeffekten gerechnet werden kann. Die negative Veränderung von Rahmenbedingungen bzw. die schwierige Wirtschafts- und Marktsituation der Konzerngesellschaften Ströher-Gruppe in Deutschland, Sto Ltd. in Großbritannien und SkyRise Prefab Building Solutions Inc. in Kanada birgt das Risiko von weiteren negativen Ergebniseffekten aus Konzernsicht. In Italien führen Einschränkungen bei den öffentlichen Förderungen für energetische Maßnahmen zu einer noch stärkeren Zurückhaltung, die den Geschäftsverlauf der dort ansässigen Tochtergesellschaft zusätzlich erheblich belastet. Auch in Frankreich führen weitere Einschränkungen der Förderungen zu einem stärkeren Umsatz- und Ertragsrückgang als im Juli erwartet. Darüber hinaus blieb die erwartete Stabilisierung der Immobilienbranche in China, entgegen vorheriger Erwartungen, bisher weiterhin aus.
In der Folge war und ist die Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2024 und die Erwartung des Vorstandes für die weitere Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2024 trotz eines eingeführten konzernweiten umfangreichen Kostensenkungsprogramms relevant schwächer als in der Prognose für das Jahr 2024 im Juli 2024 angenommen.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der STO Management SE in seiner heutigen Sitzung nach Abwägung unterschiedlicher Szenarien und möglicher Maßnahmen beschlossen, seine bisherige Prognose anzupassen. Demnach wird für das Gesamtjahr 2024 im Sto-Konzern mit einem Umsatz in Höhe von ca. 1,60 Mrd. EUR (bisherige Prognose aus Juli 2024: 1,66 Mrd. EUR; 2023: 1,72 Mrd. EUR) gerechnet. Für das EBIT wird eine Bandbreite von 50 Mio. EUR bis 68 Mio. EUR (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 62 Mio. EUR bis 82 Mio. EUR; 2023: 126,5 Mio. EUR) sowie für das Vorsteuerergebnis EBT eine Bandbreite von 52 Mio. EUR bis 70 Mio. EUR prognostiziert (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 63 Mio. EUR bis 83 Mio. EUR; 2023: 127,4 Mio. EUR). Die Umsatzrendite bezogen auf das EBT dürfte somit zwischen 3,2 % und 4,4 % liegen (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 3,8 % und 5,0 %; 2023: 7,4 %). Die Renditekennziffer ROCE erreicht voraussichtlich einen Wert von 6,6 % bis 9,1 % (bisherige Prognose aus Juli 2024: 8,1 % bis 10,9 %: 2023: 17,1 %).
Der Quartalsfinanzbericht für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.09.2024 gem. § 115 WpHG steht ab dem 19. November 2024 auf https://www.sto.de/s/investor-relations zum Download zur Verfügung.
Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:
Désirée Konrad, Vorständin der STO Management SE, Finanzen
Kontakt über: Tel.: 07744 57-1241, E-Mail: s.zeller@sto.com
Medienkontakt:
Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH
Tel.: 0911 98817071, E-Mail: info@tik-online.de