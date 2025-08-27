Milliarden-Wette auf Bitcoin soll DIESE Aktie weiterpushen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetaplanet AktievorwärtsNachrichten zu Metaplanet

    +2.416,48 Prozent seit April

    Der japanische Hotelbetreiber Metaplanet will durch die Ausgabe neuer Aktien auf internationalen Märkten bis zu 130,3 Milliarden Yen einwerben. Das entspricht rund 759 Millionen Euro.

    • Metaplanet plant Aktienausgabe für 130,3 Mrd. Yen.
    • Erlös soll in Bitcoin und Optionen investiert werden.
    • Eric Trump unterstützt Krypto-Strategie bei Versammlung.
    Foto: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn

    Mit dem Erlös sollen Bitcoin gekauft und Optionen auf die Kryptowährung gehandelt werden, wie das Unternehmen laut einer Meldung an die Finanzaufsicht am Mittwoch erklärte. Geplant ist die Ausgabe von insgesamt 555 Millionen neuen Aktien.

    Der endgültige Preis soll Anfang September nach Auswertung der Investorennachfrage festgelegt werden. Morgan Stanley und Cantor Fitzgerald treten dabei als Konsortialführer auf.

    Metaplanet hatte bisher vor allem durch Aktienbezugsrechte Kapital für Bitcoin-Käufe beschafft. Die Strategie führte zu einer spektakulären Kursrallye. Seit April hat sich die Aktie ver-24-facht:

    Metaplanet

    ISIN:JP3481200008WKN:A0DNH7

    Seit dem Hoch im Juni ist die Aktie um etwa die Hälfte des Börsenwerts eingebrochen. Vor diesem Hintergrund sucht Metaplanet nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten. Bereits kommende Woche will das Unternehmen auf einer Aktionärsversammlung in Tokio die Zustimmung zur Ausgabe von Vorzugsaktien einholen. Diese Papiere vereinen Merkmale von Fremd- und Eigenkapital.

    Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Rolle von Eric Trump. Der Sohn des US-Präsidenten und strategische Berater von Metaplanet will laut einem Bloomberg-Bericht an der Versammlung teilnehmen, um die Krypto-Strategie des Unternehmens zu unterstützen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



