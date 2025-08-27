Zemcelpro (UM171 Cell Therapy) erhält EC-Zulassung als erste und einzige Zelltherapie für Blutkrebspatienten ohne Zugang zu geeigneten Spenderzellen

- Zemcelpro ist von der European Commission bedingt zugelassen für Erwachsene mit hämatologischen Malignomen, die eine allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation nach myeloablativer Konditionierung benötigen und für die kein anderer Typ geeigneter Spenderzellen verfügbar ist

- Der Zeitpunkt der Verfügbarkeit von Zemcelpro in den einzelnen Ländern hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Abschluss der nationalen Erstattungsverfahren

- Cordex Biologics, ein Unternehmen von ExCellThera, ist aktiv auf der Suche nach strategischen Partnerschaften, um die Vermarktung von Zemcelpro in Europa und anderen Märkten zu beschleunigen.

MONTREAL, 27. August 2025 /PRNewswire/ -- ExCellThera Inc. (ExCellThera), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Blutstammzellenexpansion und metabolischen Fitness, und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Cordex Biologics gaben heute die bedingte Zulassung von Zemcelpro durch die European Commission (EC) für die Behandlung von Erwachsenen mit hämatologischen Malignomen bekannt, die eine allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation nach myeloablativer Konditionierung benötigen und für die kein anderer Typ geeigneter Spenderzellen verfügbar ist. Diese Entscheidung der Europäischen Kommission erlaubt das Inverkehrbringen von Zemcelpro in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein.

Zemcelpro, auch bekannt als UM171 Cell Therapy, ist ein neuartiges personalisiertes, kryokonserviertes Produkt für die Transplantation hämatopoetischer Stammzellen, das zwei Komponenten enthält, nämlich UM171-expandierte CD34+-Zellen (Dorocubicel) und nicht expandierte CD34-Zellen, die beide aus derselben Nabelschnurbluteinheit stammen.

In Europa werden jedes Jahr bei mehr als 10 000 Patienten hämatologische Malignome - darunter Leukämien und myelodysplastische Syndrome - diagnostiziert, die eine Stammzelltransplantation erfordern. Zwar hat sich der Zugang zur Transplantation in den letzten Jahren verbessert, aber eine Reihe von Patienten hat immer noch keinen Zugang zu geeigneten Spenderzellen. Zu den Hindernissen gehören das Fehlen oder die Nichtverfügbarkeit eines kompatiblen Spenders oder die Unfähigkeit, Spenderzellen innerhalb des therapeutischen Fensters für die Transplantation zu erhalten, das in dringenden Fällen besonders kurz sein kann. Im Gegensatz zu dokumentierten Transplantationsverfahren, die in nationalen Registern gut erfasst werden, gibt es keine offiziellen Statistiken über Patienten, die die Chance auf eine potenziell kurative Transplantation verpassen - eine Gruppe, zu der unverhältnismäßig viele Menschen aus ethnischen Minderheiten gehören.