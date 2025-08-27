Insolvenzantrag: Huber Automotive Anleihe 6,00 % bis 04/24 in Gefahr!
Die Huber Automotive AG hat Insolvenz angemeldet, doch der Betrieb läuft weiter, während das Gericht über einen Insolvenzverwalter entscheidet.
- Huber Automotive AG hat am 26. August 2025 beim Amtsgericht Göppingen einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.
- Der Geschäftsbetrieb der Huber Automotive AG wird zunächst fortgeführt.
- Das Gericht wird über die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters entscheiden.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
- Die Kontaktinformationen für die Investor Relations der Huber Automotive AG sind angegeben.
- Die ISIN der Huber Automotive AG lautet DE000A2TR430 und die WKN ist A2TR43.
