    PEAC Solutions übernimmt IT-Abonnement- und Mietplattform-Anbieter topi

    Hamburg (ots) - PEAC Solutions gibt die Übernahme von topi bekannt, einem
    Fintech-Unternehmen mit einer vollständig digitalen Plattform, die es Händlern
    und Herstellern ermöglicht, ihren Geschäftskunden IT-Hardware im Abo-Modell
    anzubieten. Mit dieser Akquisition erweitert PEAC Solutions sein Portfolio an
    Online-Finanzierungslösungen und stärkt gleichzeitig seine Position im stark
    wachsenden Marktsegment "Hardware as a Service" (HaaS).

    Die topi-Plattform bietet Geschäftskunden einen einfachen Zugang zu IT-Hardware
    und Smartphones und stellt damit eine attraktive Alternative zu Barzahlungen und
    klassischen Finanzierungsmodellen dar. Die innovativen, API-basierten Funktionen
    lassen sich nahtlos in den Verkaufsprozess von Händlern integrieren - unabhängig
    davon, ob dieser über einen Online-Shop, ein Callcenter oder im stationären
    Handel erfolgt. PEAC Solutions plant, diese Lösungen künftig international
    einzusetzen und dabei eng mit Herstellern und Vertriebspartnern zu kooperieren.

    Topi steuert seinen Geschäftsbetrieb weiterhin von der Berliner Zentrale aus und
    betreut von dort bestehende Mietkunden in Deutschland, Österreich, den
    Niederlanden und Belgien. Damit bleibt für Kunden, Partner und Mitarbeitende die
    Kontinuität gewährleistet, während topi zusätzlich von der globalen Reichweite
    und finanziellen Stärke von PEAC Solutions profitiert.

    "Die fortschreitende Transformation unserer Branche hin zu Abo-basierten
    'as-a-Service'-Modellen ist klar erkennbar" , sagt William Stephenson, Global
    CEO von PEAC Solutions. "Die Übernahme von topi ist ein wichtiger strategischer
    Meilenstein und ein echter Wettbewerbsvorteil für PEAC Solutions. Damit können
    wir unseren Partnern und Kunden innovative Angebote bereitstellen und unsere
    ehrgeizige Wachstumsstrategie im Technologiesektor sowie weiteren Zielmärkten
    konsequent vorantreiben."

    Charlotte Pallua, CEO und Mitgründerin von topi, ergänzt: "Wir freuen uns sehr,
    Teil der PEAC-Solutions-Familie zu werden. Durch die Kombination von topis
    innovativer, einfach zu nutzender Technologie mit der finanziellen Stärke, dem
    Marktzugang und der Expertise von PEAC Solutions können wir Herstellern,
    Händlern und Geschäftskunden künftig einen noch höheren Mehrwert bieten."

    Über PEAC Solutions

    PEAC Solutions ist eine führende internationale Plattform für
    Asset-Finance-Lösungen und spezialisiert auf innovative Finanzierungskonzepte
    für Hersteller, Distributoren und Händler in einer Vielzahl von Branchen und
    Asset-Klassen. Mit einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit bietet PEAC
    Solutions Leasing- und Finanzierungsprodukte an, die Unternehmen den Zugang zu
    modernster Technologie und Ausrüstung erleichtern und so deren Produktivität und
    Wachstum fördern. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten
    Königreich tätig und verfügt über ein starkes globales Netzwerk, das
    maßgeschneiderte Finanzlösungen für unterschiedlichste Märkte liefert. Weitere
    Informationen unter: https://www.peacsolutions.com .

    Über topi

    Als Berliner Fintech-Unternehmen definiert topi den Zugang von Unternehmen zu
    IT-Hardware neu. Die vollständig digitale Plattform erlaubt es Händlern und
    Herstellern, flexible Miet- und Leasingmodelle nahtlos in ihre Vertriebskanäle
    zu integrieren - ob online, im Telefonverkauf oder am Point of Sale. Gegründet
    im Jahr 2021 von Charlotte Pallua und Estelle Merle, ist topi ab sofort eine
    Tochtergesellschaft von PEAC Solutions, einem weltweit führenden Anbieter von
    Equipment-Finanzierungen und Leasinglösungen. Weitere Informationen unter:
    https://www.topi.eu . Presseanfragen bitte an: mailto:presse@topi.eu .

    Verfasst von news aktuell
