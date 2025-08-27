PEAC Solutions übernimmt IT-Abonnement- und Mietplattform-Anbieter topi

Hamburg (ots) - PEAC Solutions gibt die Übernahme von topi bekannt, einem

Fintech-Unternehmen mit einer vollständig digitalen Plattform, die es Händlern

und Herstellern ermöglicht, ihren Geschäftskunden IT-Hardware im Abo-Modell

anzubieten. Mit dieser Akquisition erweitert PEAC Solutions sein Portfolio an

Online-Finanzierungslösungen und stärkt gleichzeitig seine Position im stark

wachsenden Marktsegment "Hardware as a Service" (HaaS).



Die topi-Plattform bietet Geschäftskunden einen einfachen Zugang zu IT-Hardware

und Smartphones und stellt damit eine attraktive Alternative zu Barzahlungen und

klassischen Finanzierungsmodellen dar. Die innovativen, API-basierten Funktionen

lassen sich nahtlos in den Verkaufsprozess von Händlern integrieren - unabhängig

davon, ob dieser über einen Online-Shop, ein Callcenter oder im stationären

Handel erfolgt. PEAC Solutions plant, diese Lösungen künftig international

einzusetzen und dabei eng mit Herstellern und Vertriebspartnern zu kooperieren.





Topi steuert seinen Geschäftsbetrieb weiterhin von der Berliner Zentrale aus und

betreut von dort bestehende Mietkunden in Deutschland, Österreich, den

Niederlanden und Belgien. Damit bleibt für Kunden, Partner und Mitarbeitende die

Kontinuität gewährleistet, während topi zusätzlich von der globalen Reichweite

und finanziellen Stärke von PEAC Solutions profitiert.



"Die fortschreitende Transformation unserer Branche hin zu Abo-basierten

'as-a-Service'-Modellen ist klar erkennbar" , sagt William Stephenson, Global

CEO von PEAC Solutions. "Die Übernahme von topi ist ein wichtiger strategischer

Meilenstein und ein echter Wettbewerbsvorteil für PEAC Solutions. Damit können

wir unseren Partnern und Kunden innovative Angebote bereitstellen und unsere

ehrgeizige Wachstumsstrategie im Technologiesektor sowie weiteren Zielmärkten

konsequent vorantreiben."



Charlotte Pallua, CEO und Mitgründerin von topi, ergänzt: "Wir freuen uns sehr,

Teil der PEAC-Solutions-Familie zu werden. Durch die Kombination von topis

innovativer, einfach zu nutzender Technologie mit der finanziellen Stärke, dem

Marktzugang und der Expertise von PEAC Solutions können wir Herstellern,

Händlern und Geschäftskunden künftig einen noch höheren Mehrwert bieten."



Über PEAC Solutions



PEAC Solutions ist eine führende internationale Plattform für

Asset-Finance-Lösungen und spezialisiert auf innovative Finanzierungskonzepte

für Hersteller, Distributoren und Händler in einer Vielzahl von Branchen und

Asset-Klassen. Mit einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit bietet PEAC

Solutions Leasing- und Finanzierungsprodukte an, die Unternehmen den Zugang zu

modernster Technologie und Ausrüstung erleichtern und so deren Produktivität und

Wachstum fördern. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten

Königreich tätig und verfügt über ein starkes globales Netzwerk, das

maßgeschneiderte Finanzlösungen für unterschiedlichste Märkte liefert. Weitere

Informationen unter: https://www.peacsolutions.com .



Über topi



Als Berliner Fintech-Unternehmen definiert topi den Zugang von Unternehmen zu

IT-Hardware neu. Die vollständig digitale Plattform erlaubt es Händlern und

Herstellern, flexible Miet- und Leasingmodelle nahtlos in ihre Vertriebskanäle

zu integrieren - ob online, im Telefonverkauf oder am Point of Sale. Gegründet

im Jahr 2021 von Charlotte Pallua und Estelle Merle, ist topi ab sofort eine

Tochtergesellschaft von PEAC Solutions, einem weltweit führenden Anbieter von

Equipment-Finanzierungen und Leasinglösungen. Weitere Informationen unter:

https://www.topi.eu . Presseanfragen bitte an: mailto:presse@topi.eu .



