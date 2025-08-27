PEAC Solutions übernimmt IT-Abonnement- und Mietplattform-Anbieter topi
Hamburg (ots) - PEAC Solutions gibt die Übernahme von topi bekannt, einem
Fintech-Unternehmen mit einer vollständig digitalen Plattform, die es Händlern
und Herstellern ermöglicht, ihren Geschäftskunden IT-Hardware im Abo-Modell
anzubieten. Mit dieser Akquisition erweitert PEAC Solutions sein Portfolio an
Online-Finanzierungslösungen und stärkt gleichzeitig seine Position im stark
wachsenden Marktsegment "Hardware as a Service" (HaaS).
Die topi-Plattform bietet Geschäftskunden einen einfachen Zugang zu IT-Hardware
und Smartphones und stellt damit eine attraktive Alternative zu Barzahlungen und
klassischen Finanzierungsmodellen dar. Die innovativen, API-basierten Funktionen
lassen sich nahtlos in den Verkaufsprozess von Händlern integrieren - unabhängig
davon, ob dieser über einen Online-Shop, ein Callcenter oder im stationären
Handel erfolgt. PEAC Solutions plant, diese Lösungen künftig international
einzusetzen und dabei eng mit Herstellern und Vertriebspartnern zu kooperieren.
Topi steuert seinen Geschäftsbetrieb weiterhin von der Berliner Zentrale aus und
betreut von dort bestehende Mietkunden in Deutschland, Österreich, den
Niederlanden und Belgien. Damit bleibt für Kunden, Partner und Mitarbeitende die
Kontinuität gewährleistet, während topi zusätzlich von der globalen Reichweite
und finanziellen Stärke von PEAC Solutions profitiert.
"Die fortschreitende Transformation unserer Branche hin zu Abo-basierten
'as-a-Service'-Modellen ist klar erkennbar" , sagt William Stephenson, Global
CEO von PEAC Solutions. "Die Übernahme von topi ist ein wichtiger strategischer
Meilenstein und ein echter Wettbewerbsvorteil für PEAC Solutions. Damit können
wir unseren Partnern und Kunden innovative Angebote bereitstellen und unsere
ehrgeizige Wachstumsstrategie im Technologiesektor sowie weiteren Zielmärkten
konsequent vorantreiben."
Charlotte Pallua, CEO und Mitgründerin von topi, ergänzt: "Wir freuen uns sehr,
Teil der PEAC-Solutions-Familie zu werden. Durch die Kombination von topis
innovativer, einfach zu nutzender Technologie mit der finanziellen Stärke, dem
Marktzugang und der Expertise von PEAC Solutions können wir Herstellern,
Händlern und Geschäftskunden künftig einen noch höheren Mehrwert bieten."
Über PEAC Solutions
PEAC Solutions ist eine führende internationale Plattform für
Asset-Finance-Lösungen und spezialisiert auf innovative Finanzierungskonzepte
für Hersteller, Distributoren und Händler in einer Vielzahl von Branchen und
Asset-Klassen. Mit einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit bietet PEAC
Solutions Leasing- und Finanzierungsprodukte an, die Unternehmen den Zugang zu
modernster Technologie und Ausrüstung erleichtern und so deren Produktivität und
Wachstum fördern. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten
Königreich tätig und verfügt über ein starkes globales Netzwerk, das
maßgeschneiderte Finanzlösungen für unterschiedlichste Märkte liefert. Weitere
Informationen unter: https://www.peacsolutions.com .
Über topi
Als Berliner Fintech-Unternehmen definiert topi den Zugang von Unternehmen zu
IT-Hardware neu. Die vollständig digitale Plattform erlaubt es Händlern und
Herstellern, flexible Miet- und Leasingmodelle nahtlos in ihre Vertriebskanäle
zu integrieren - ob online, im Telefonverkauf oder am Point of Sale. Gegründet
im Jahr 2021 von Charlotte Pallua und Estelle Merle, ist topi ab sofort eine
Tochtergesellschaft von PEAC Solutions, einem weltweit führenden Anbieter von
Equipment-Finanzierungen und Leasinglösungen. Weitere Informationen unter:
https://www.topi.eu . Presseanfragen bitte an: mailto:presse@topi.eu .
Pressekontakt:
Steven Ulrich
PEAC Solutions
mailto:sulrich@peacsolutions.eu
Telefon: +49-40-23626-5242
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173886/6105097
OTS: PEAC Solutions
