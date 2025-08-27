    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Spektakuläres Comeback: Kehrt US-Ölriese Exxon nach Russland zurück?

    Nach Informationen von Insidern hat der US-Ölriese in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen mit Rosneft über eine Rückkehr ins milliardenschwere Sakhalin-Projekt gesprochen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Exxon und Rosneft sprechen über Rückkehr ins Sakhalin-Projekt.
    • Gespräche von Exxons Topmanager Neil Chapman geführt.
    • Rückkehr könnte geopolitische Auswirkungen und Kurstreiber sein.
    Nach möglichem Ukraine-Frieden - Spektakuläres Comeback: Kehrt US-Ölriese Exxon nach Russland zurück?
    Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

    Das Projekt Sakhalin-1 im Fernen Osten Russlands zählt zu den größten ausländischen Energieinvestments seit den 1990er-Jahren. Exxon war dort jahrzehntelang federführend, bis der Konzern nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 zum Rückzug gezwungen wurde. Moskau verhinderte den Verkauf der Beteiligung, strich Exxons Anteile kurzerhand – ein Schritt, den das Unternehmen als Enteignung bezeichnete.

    Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in diesem Monat kommt möglicherweise wieder Bewegung in die Angelegenheit. Wie das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf Insider meldet, hat der US-Ölriese in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen mit Rosneft über eine Rückkehr ins das Sakhalin-Projekt gesprochen. Die Gespräche sollen von Exxons Topmanager Neil Chapman geführt worden sein – streng vertraulich, nur ein kleiner Kreis innerhalb des Konzerns war eingeweiht.

    Nach einer starken Kursrallye in der Pandemiezeit trendet die Aktie von Exxon seit Jahren eher seitwärts und notiert aktuell auf dem gleichen Kursniveau wie Ende 2022. Eine Wiederbelebung des Russland-Geschäfts könnte sich zum echten Kurstreiber entwickeln.

    Exxon soll bereits bei der US-Regierung um Rückendeckung geworben haben. CEO Darren Woods sprach das Thema zuletzt sogar direkt mit Trump im Weißen Haus an.

    Für den Kreml wäre eine Rückkehr Exxons ein Prestigeerfolg: westliches Kapital, Technologie und Know-how könnten helfen, die durch Sanktionen angeschlagene russische Energiewirtschaft zu stabilisieren. Zugleich könnte Exxon versuchen, milliardenschwere Verluste aus dem erzwungenen Ausstieg zu kompensieren.

    Ob es tatsächlich so weit kommt, hängt vor allem von den politischen Rahmenbedingungen ab – allen voran einem möglichen Friedensprozess im Ukraine-Krieg. Klar ist: Sollte Exxon zurückkehren, wäre es ein geopolitischer Paukenschlag mit Folgen weit über den Energiesektor hinaus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
