Praxissoftware für die Schweiz - digitale Patientenakte, automatisierte Abrechnung und Zuweiserportal (FOTO)

Frauenfeld (ots) - MediCloud Med ist eine cloudbasierte Praxissoftware speziell

für die Schweiz. Ärzt:innen, Therapeut:innen und Notfallpraxen steuern damit den

gesamten Praxisalltag - ohne lokale Installation und mobil nutzbar. Ziel:

weniger Administration, mehr Zeit für Patient:innen.





Zum Funktionsumfang gehören u. a. die digitale Patientenakte,

Online-Terminbuchung mit SMS/E-Mail-Erinnerungen sowie die automatisierte

Abrechnung gemäss CH-Standards (z. B. TARMED, Tarif 590 - je nach Fachrichtung).

Ein Zuweiserportal vereinfacht die Zusammenarbeit, die Triage-Funktion

unterstützt Notfälle. Über standardisierte Schnittstellen (API) lassen sich

Labore, Radiologie und PACS anbinden. Dienstplanung, Ressourcen- und

Benutzerkalender, Tages- und Ressourcenlisten sowie Mehrbenutzerfähigkeit runden

den Umfang ab.



MediCloud Med ist modular aufgebaut, anpassbar und jederzeit kündbar. Das

Onboarding erfolgt in vier Schritten: 1) Beratung & Analyse, 2) sichere

Datenmigration, 3) Einrichtung & Schulung des Teams, 4) Start & laufender

Support.



MediCloud Med wird von der ZAALA AG begleitet (seit 2016 Bezahllösungen &

Abrechnungsmanagement im Schweizer Gesundheitswesen). Weitere Informationen und

Demo-Anfrage:



https://medicloudmed.ch/



