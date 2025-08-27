Praxissoftware für die Schweiz - digitale Patientenakte, automatisierte Abrechnung und Zuweiserportal (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Praxissoftware für die Schweiz - digitale Patientenakte, automatisierte Abrechnung und Zuweiserportal

    Frauenfeld (ots) - MediCloud Med ist eine cloudbasierte Praxissoftware speziell
    für die Schweiz. Ärzt:innen, Therapeut:innen und Notfallpraxen steuern damit den
    gesamten Praxisalltag - ohne lokale Installation und mobil nutzbar. Ziel:
    weniger Administration, mehr Zeit für Patient:innen.

    Zum Funktionsumfang gehören u. a. die digitale Patientenakte,
    Online-Terminbuchung mit SMS/E-Mail-Erinnerungen sowie die automatisierte
    Abrechnung gemäss CH-Standards (z. B. TARMED, Tarif 590 - je nach Fachrichtung).
    Ein Zuweiserportal vereinfacht die Zusammenarbeit, die Triage-Funktion
    unterstützt Notfälle. Über standardisierte Schnittstellen (API) lassen sich
    Labore, Radiologie und PACS anbinden. Dienstplanung, Ressourcen- und
    Benutzerkalender, Tages- und Ressourcenlisten sowie Mehrbenutzerfähigkeit runden
    den Umfang ab.

    MediCloud Med ist modular aufgebaut, anpassbar und jederzeit kündbar. Das
    Onboarding erfolgt in vier Schritten: 1) Beratung & Analyse, 2) sichere
    Datenmigration, 3) Einrichtung & Schulung des Teams, 4) Start & laufender
    Support.

    MediCloud Med wird von der ZAALA AG begleitet (seit 2016 Bezahllösungen &
    Abrechnungsmanagement im Schweizer Gesundheitswesen). Weitere Informationen und
    Demo-Anfrage:

    https://medicloudmed.ch/

    Pressekontakt:

    MediCloud Med · ZAALA AG
    Bahnhofstrasse 51
    8500 Frauenfeld, Schweiz
    E-Mail: mailto:partner@medicloudmed.ch
    Web: https://medicloudmed.ch




