MediCloud Med
Praxissoftware für die Schweiz - digitale Patientenakte, automatisierte Abrechnung und Zuweiserportal (FOTO)
Frauenfeld (ots) - MediCloud Med ist eine cloudbasierte Praxissoftware speziell
für die Schweiz. Ärzt:innen, Therapeut:innen und Notfallpraxen steuern damit den
gesamten Praxisalltag - ohne lokale Installation und mobil nutzbar. Ziel:
weniger Administration, mehr Zeit für Patient:innen.
Zum Funktionsumfang gehören u. a. die digitale Patientenakte,
Online-Terminbuchung mit SMS/E-Mail-Erinnerungen sowie die automatisierte
Abrechnung gemäss CH-Standards (z. B. TARMED, Tarif 590 - je nach Fachrichtung).
Ein Zuweiserportal vereinfacht die Zusammenarbeit, die Triage-Funktion
unterstützt Notfälle. Über standardisierte Schnittstellen (API) lassen sich
Labore, Radiologie und PACS anbinden. Dienstplanung, Ressourcen- und
Benutzerkalender, Tages- und Ressourcenlisten sowie Mehrbenutzerfähigkeit runden
den Umfang ab.
MediCloud Med ist modular aufgebaut, anpassbar und jederzeit kündbar. Das
Onboarding erfolgt in vier Schritten: 1) Beratung & Analyse, 2) sichere
Datenmigration, 3) Einrichtung & Schulung des Teams, 4) Start & laufender
Support.
MediCloud Med wird von der ZAALA AG begleitet (seit 2016 Bezahllösungen &
Abrechnungsmanagement im Schweizer Gesundheitswesen). Weitere Informationen und
Demo-Anfrage:
Pressekontakt:
MediCloud Med · ZAALA AG
Bahnhofstrasse 51
8500 Frauenfeld, Schweiz
E-Mail: mailto:partner@medicloudmed.ch
https://medicloudmed.ch
