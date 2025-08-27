    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Bedroht durch KI

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    Angst frisst an Alphabet – Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

    Ist Alphabet jetzt ein Kauf? Die Anleger vernachlässigen derzeit ein wenig den Tech-Riesen, da KI und Kartellvorwürfe die Aktie ins Wanken bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    Bedroht durch KI - Angst frisst an Alphabet – Ist die Aktie jetzt ein Kauf?
    Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Aufgrund kartellrechtlicher Bedenken wird Alphabet trotz überdurchschnittlichem Wachstum, höherer Rentabilität und dauerhafter Wettbewerbsvorteile mit einem erheblichen Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    185,70€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 9,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    229,80€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 8,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Dabei ist die Aktie von Alphabet derzeit günstig bewertet, auch im Vergleich mit den anderen Big-Tech Schwergewichten vergleicht. Denn: Google wird derzeit zu einem Kurs von rund 200 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 2,42 Billionen US-Dollar entspricht.

    Bei einem Nettogewinn von 115 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten liegt das KGV des Unternehmens bei 21,2. Das ist niedriger als der durchschnittliche Wert der letzten zehn Jahre und das niedrigste unter den Mag-7-Aktien.

    Zudem erscheint es unwahrscheinlich, dass die aktuellen Kartellverfahren Googles strukturelle Vorteile oder seine langfristige Rentabilität grundlegend gefährden; selbst eine Zerschlagung könnte den Wert für die Aktionäre steigern.

    Denn sollte der Fall eintreten, dass Google kartellrechtlich belangt wird, so bliebe eine Aufspaltung der verschiedenen Unternehmen, in dann die Anleger gezielt investieren könnten.

    Alphabet

    +0,06 %
    +2,80 %
    +6,47 %
    +20,60 %
    +24,49 %
    +87,91 %
    +151,04 %
    +515,12 %
    +8.164,35 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    Viel größer als die kartellrechtlichen Schwierigkeiten ist der Angriff durch Künstliche Intelligenz.

    ChatGPT ist eine potenzielle Bedrohung des Suchriesen. SEO-Experten beschweren sich, dass Online-Seiten weniger Abrufe aufgrund der vorgeschalteten KI-Antwoten von Googles Genmini Adressen haben würden. Die Frage: Wird SEO überflüssig? Und: Steht damit Alphabets Werbgeschäft vor dem Aus?  Denn ohne Traffic auf Search wird es schwer, Anzeigen zu schalten.

    Alphabet, Tech-Konzern und jahrelanger innovativer Vorreiter, ist jetzt selbst bedroht durch die nächste digitale Revolution namens KI. Denn die KI von Google ist ein weiteres Geschäftsfeld, das profitabel werden muss. 

    Festhalten kann man, dass das Werbegeschäft bei Google nicht eingebrochen ist. Auch das Cloud-Geschäft, das zeigen die letzten Quartalsergebnisse, ist stark gewachsen. 

    Alphabet-Aktien sind so günstig wie lange nicht bewertet. Auch wenn KI und Rechtsstreitigkeiten das Geschäftsmodell angreifen – so verfügt das Unternehmen über viele Sektoren, die immer profitabler operieren. Die Angst der Anleger ist sehr hoch. Wie sagte Warren Buffett noch? "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 179,0EUR auf Tradegate (27. August 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 187,17$, was einem Rückgang von -9,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bedroht durch KI Angst frisst an Alphabet – Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Ist Alphabet jetzt ein Kauf? Die Anleger vernachlässigen derzeit ein wenig den Tech-Riesen, da KI und Kartellvorwürfe die Aktie ins Wanken bringen.