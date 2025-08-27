Angst frisst an Alphabet – Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Aufgrund kartellrechtlicher Bedenken wird Alphabet trotz überdurchschnittlichem Wachstum, höherer Rentabilität und dauerhafter Wettbewerbsvorteile mit einem erheblichen Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Dabei ist die Aktie von Alphabet derzeit günstig bewertet, auch im Vergleich mit den anderen Big-Tech Schwergewichten vergleicht. Denn: Google wird derzeit zu einem Kurs von rund 200 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 2,42 Billionen US-Dollar entspricht.

Bei einem Nettogewinn von 115 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten liegt das KGV des Unternehmens bei 21,2. Das ist niedriger als der durchschnittliche Wert der letzten zehn Jahre und das niedrigste unter den Mag-7-Aktien.

Zudem erscheint es unwahrscheinlich, dass die aktuellen Kartellverfahren Googles strukturelle Vorteile oder seine langfristige Rentabilität grundlegend gefährden; selbst eine Zerschlagung könnte den Wert für die Aktionäre steigern.

Denn sollte der Fall eintreten, dass Google kartellrechtlich belangt wird, so bliebe eine Aufspaltung der verschiedenen Unternehmen, in dann die Anleger gezielt investieren könnten.

Viel größer als die kartellrechtlichen Schwierigkeiten ist der Angriff durch Künstliche Intelligenz.

ChatGPT ist eine potenzielle Bedrohung des Suchriesen. SEO-Experten beschweren sich, dass Online-Seiten weniger Abrufe aufgrund der vorgeschalteten KI-Antwoten von Googles Genmini Adressen haben würden. Die Frage: Wird SEO überflüssig? Und: Steht damit Alphabets Werbgeschäft vor dem Aus? Denn ohne Traffic auf Search wird es schwer, Anzeigen zu schalten.

Alphabet, Tech-Konzern und jahrelanger innovativer Vorreiter, ist jetzt selbst bedroht durch die nächste digitale Revolution namens KI. Denn die KI von Google ist ein weiteres Geschäftsfeld, das profitabel werden muss.

Festhalten kann man, dass das Werbegeschäft bei Google nicht eingebrochen ist. Auch das Cloud-Geschäft, das zeigen die letzten Quartalsergebnisse, ist stark gewachsen.

Alphabet-Aktien sind so günstig wie lange nicht bewertet. Auch wenn KI und Rechtsstreitigkeiten das Geschäftsmodell angreifen – so verfügt das Unternehmen über viele Sektoren, die immer profitabler operieren. Die Angst der Anleger ist sehr hoch. Wie sagte Warren Buffett noch? "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 179,0EUR auf Tradegate (27. August 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 187,17 $ , was einem Rückgang von -9,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer