MWB RESEARCH stuft AMADEUS FIRE AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Amadeus Fire mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Wissler hob am Mittwoch in seinem Kommentar zur Präsentation auf der "German Select"-Investorenkonferenz von MWB vor allem die Chancen des Personaldienstleisters durch Zukäufe hervor./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 61,30EUR auf Tradegate (27. August 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
Analyst: Thomas Wissler
Analysiertes Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
