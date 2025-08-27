Cheplapharm: Steady Growth in H1 2025
CHEPLAPHARM's strategic maneuvers and financial prowess in H1 2025 underscore its dynamic presence in the pharmaceutical industry, setting the stage for future expansion and innovation.
Foto: adobe.stock.com
- CHEPLAPHARM's revenue increased by 12% in H1 2025, reaching €813.4 million compared to €727.0 million in H2 2024.
- EBITDA rose by 24% to €337.6 million in H1 2025, up from €272.1 million in H2 2024, with an EBITDA margin of 42%.
- The number of employees grew by 8% to 789, reflecting the company's expansion despite a tight labor market.
- CHEPLAPHARM implemented a transformation program to improve processes and stabilize operations after a challenging 2024.
- The company successfully placed a €750 million bond, which was oversubscribed, enhancing its financial flexibility.
- CHEPLAPHARM focuses on acquiring established branded drugs, positioning itself for future growth opportunities in the pharmaceutical market.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte