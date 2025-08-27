    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCheplapharm AktievorwärtsNachrichten zu Cheplapharm
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cheplapharm: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr 2025

    Cheplapharm setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort. Mit einem Umsatzplus von 12 % und einer beeindruckenden EBITDA-Steigerung von 24 % zeigt das Unternehmen Stärke. Die Belegschaft wächst um 8 %, während eine neue Anleihe finanzielle Spielräume schafft. Cheplapharm ist bereit für die nächste Wachstumsphase, fokussiert auf Akquisitionen etablierter Markenmedikamente.

    Cheplapharm: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz von Cheplapharm im 1. Halbjahr 2025 stieg um 12 % auf 813,4 Mio. € im Vergleich zum 2. Halbjahr 2024.
    • EBITDA erhöhte sich um 24 % auf 337,6 Mio. € im Vergleich zum 2. Halbjahr 2024, mit einer EBITDA-Marge von 42 %.
    • Anzahl der Beschäftigten wuchs um 8 % auf 789 Mitarbeiter im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024.
    • Cheplapharm implementiert ein Transformationsprogramm zur Prozessverbesserung und operativen Optimierung nach einem herausfordernden Jahr 2024.
    • Eine neue Anleihe im Volumen von 750 Mio. € wurde erfolgreich platziert, um finanzielle Flexibilität zu erhöhen.
    • Cheplapharm bereitet sich auf die nächste Wachstumsphase vor, mit Fokus auf Akquisitionen im Markt für etablierte Markenmedikamente.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cheplapharm: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr 2025 Cheplapharm setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort. Mit einem Umsatzplus von 12 % und einer beeindruckenden EBITDA-Steigerung von 24 % zeigt das Unternehmen Stärke. Die Belegschaft wächst um 8 %, während eine neue Anleihe finanzielle …