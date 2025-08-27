Cheplapharm: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr 2025
Cheplapharm setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort. Mit einem Umsatzplus von 12 % und einer beeindruckenden EBITDA-Steigerung von 24 % zeigt das Unternehmen Stärke. Die Belegschaft wächst um 8 %, während eine neue Anleihe finanzielle Spielräume schafft. Cheplapharm ist bereit für die nächste Wachstumsphase, fokussiert auf Akquisitionen etablierter Markenmedikamente.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatz von Cheplapharm im 1. Halbjahr 2025 stieg um 12 % auf 813,4 Mio. € im Vergleich zum 2. Halbjahr 2024.
- EBITDA erhöhte sich um 24 % auf 337,6 Mio. € im Vergleich zum 2. Halbjahr 2024, mit einer EBITDA-Marge von 42 %.
- Anzahl der Beschäftigten wuchs um 8 % auf 789 Mitarbeiter im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024.
- Cheplapharm implementiert ein Transformationsprogramm zur Prozessverbesserung und operativen Optimierung nach einem herausfordernden Jahr 2024.
- Eine neue Anleihe im Volumen von 750 Mio. € wurde erfolgreich platziert, um finanzielle Flexibilität zu erhöhen.
- Cheplapharm bereitet sich auf die nächste Wachstumsphase vor, mit Fokus auf Akquisitionen im Markt für etablierte Markenmedikamente.
