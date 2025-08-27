21 0 Kommentare Cheplapharm: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr 2025

Cheplapharm setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort. Mit einem Umsatzplus von 12 % und einer beeindruckenden EBITDA-Steigerung von 24 % zeigt das Unternehmen Stärke. Die Belegschaft wächst um 8 %, während eine neue Anleihe finanzielle Spielräume schafft. Cheplapharm ist bereit für die nächste Wachstumsphase, fokussiert auf Akquisitionen etablierter Markenmedikamente.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

