Große unabhängige, randomisierte, kontrollierte Studie bestätigt MolecuLight's transformative Wirkung auf das Wunddebridement und zeigt verbesserte Ergebnisse und niedrigere Kosten

TORONTO und TAIPEI, 27. August 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., ein weltweiter Pionier in der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Wundversorgung, gab heute gemeinsam mit seinem taiwanesischen Vertriebsunternehmen Healtdeva Company Ltd. die Veröffentlichung der bisher größten randomisierten kontrollierten Studie (RCT) zu seiner Technologie bekannt. Die von Klinikern des Shuang-Ho Krankenhauses in Taipeh unabhängig durchgeführte und veröffentlichte Studie zeigt, dass die Verwendung von MolecuLight Geräten zur Anleitung eines qualitativ hochwertigen chirurgischen Debridements chronischer Wunden zu signifikant besseren klinischen Ergebnissen und geringeren Gesundheitskosten führte.

Die klinische Studie mit 200 Patienten trägt den Titel "Application of Perioperative Real-Time Fluorescence Imaging to Achieve High-Quality Debridement": A Randomized Control Trial", wurde in Advances in Wound Care Journal veröffentlicht. Diese streng konzipierte Studie berichtet, dass das Hinzufügen der Echtzeit-Fluoreszenzbildgebung von MolecuLight's zu chirurgischen Standardprotokollen zu einer überlegenen Debridement-Qualität mit deutlich reduzierter bakterieller Restbelastung führte, was wiederum zu

Deutlich schnellere Wundheilung: Die Wunden heilten mit dem MolecuLight-gesteuerten Débridement in durchschnittlich 49 Tagen, verglichen mit 63 Tagen bei einem chirurgischen Standard-Débridement.

Die Wunden heilten mit dem MolecuLight-gesteuerten Débridement in durchschnittlich 49 Tagen, verglichen mit 63 Tagen bei einem chirurgischen Standard-Débridement. Geringere post-operative Infektionsrate: Das Risiko postoperativer Komplikationen ging deutlich zurück: Die postoperative Infektionsrate lag in der MolecuLight-Gruppe bei nur 4 % gegenüber 22 % in der Kontrollgruppe.

Das Risiko postoperativer Komplikationen ging deutlich zurück: Die postoperative Infektionsrate lag in der MolecuLight-Gruppe bei nur 4 % gegenüber 22 % in der Kontrollgruppe. Verkürzung der Aufenthaltsdauer im Krankenhaus: Die Patienten verbrachten im Durchschnitt 18 Tage im Krankenhaus, während es in der Kontrollgruppe 22 Tage waren.

Die Patienten verbrachten im Durchschnitt 18 Tage im Krankenhaus, während es in der Kontrollgruppe 22 Tage waren. Niedrigere Antibiotikakosten: Die Dauer des Antibiotikaeinsatzes war in der MolecuLight-Gruppe deutlich kürzer, was zu fast 40 % geringeren Kosten für Antibiotika führte.

"Diese randomisierte Studie zeigt, dass MolecuLight messbare, klinisch signifikante Vorteile bei der Wundbehandlung bietet", sagte Dr. Shun-Cheng Chang, Hauptautor und Associate Professor, Department of Surgery, Integrated Burn & Wound Care Center, Shuang-Ho Hospital. "Die Möglichkeit, die bakterielle Belastung in Echtzeit zu visualisieren, ermöglicht es Chirurgen, ein qualitativ hochwertigeres Debridement und eine schnellere Heilung zu erreichen, und dient gleichzeitig als unschätzbares Lehrmittel für die Ausbildung jüngerer Ärzte in Infektionskontrolle und intraoperativer Wundbeurteilung.