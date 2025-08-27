Rheinmetall will Lürssen-Militärwerft übernehmen

Die "Bild" berichtet unter Berufung auf Kreise weiter, dass der Aufsichtsrat von Rheinmetall sich in den kommenden Wochen mit einem Kauf beschäftigen wolle. Eine mit dem Fall vertraute Person verwies dem Bericht zufolge darauf, dass der Erwerb noch scheitern könnte, da auch die Mitglieder der Lürßen-Familie zustimmen müssten./nas/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 1.638 auf Tradegate (27. August 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,48 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,61 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,30 %/-0,02 % bedeutet.