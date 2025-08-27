'Bild'
Rheinmetall will Lürssen-Militärwerft übernehmen
- Rheinmetall plant Übernahme von Naval Vessels Lürssen.
- Fokus auf Marineschiffbau zur Geschäftserweiterung.
- Lürßen-Familie will sich auf Megajachten konzentrieren.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall streckt seine Fühler offenbar in den Marineschiffbau aus. Wie die "Bild" am Mittwoch unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, wollen die Düsseldorfer den Schiffbauer Naval Vessels Lürssen (NVL) übernehmen, den militärischen Bereich der familiengeführten Firma. Rheinmetall konzentriert sich in seiner Rüstungssparte bislang vor allem auf die Fertigung von Panzern und Munition und würde sich mit diesem Zug ein zusätzliches Geschäftsfeld eröffnen. Die Lürßen-Familie will sich von den Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast trennen, um sich künftig auf die Produktion von Megajachten zu konzentrieren, hieß es.
Sollte die Transaktion zustande kommen, dann würde dies die Konsolidierung der deutschen Rüstungsbranche beschleunigen. Gerade beim Bau von Marineschiffen konkurrieren mit der Thyssenkrupp -Tochter TKMS, NVL sowie German Naval Yards allein aus Deutschland drei Werften um Aufträge. Die Unternehmen lehnen dem Bericht zufolge einen Kommentar ab.
Die "Bild" berichtet unter Berufung auf Kreise weiter, dass der Aufsichtsrat von Rheinmetall sich in den kommenden Wochen mit einem Kauf beschäftigen wolle. Eine mit dem Fall vertraute Person verwies dem Bericht zufolge darauf, dass der Erwerb noch scheitern könnte, da auch die Mitglieder der Lürßen-Familie zustimmen müssten./nas/mis
Was der Typ erwartet oder auch nicht interessiert hier nun wirklich niemanden.....armer Mensch!
Lieber Sebaldo, alle Achtung, du kannst Sarkasmus. Solche Beiträge bringen einfach gar nix, außer, dass du dich jetzt toll fühlst. Wenn du was Substanzielles beizutragen hast, freuen sich alle hier sicherlich über deine Beiträge. Ansonsten einfach mal nix schreiben. Übrigens sind wir hier bei Rheinmetall, da geht es eben um Waffen. Muss man nicht mögen, aber dann ist man halt hier falsch. Deine Kurskalkulation kannst du ja gerne darlegen, bin gespannt darauf.
- „30-fach seit Kriegsbeginn“ stimmt so nicht. Laut IR lag RHM am 25.02.2022 bei ~101 €; das ATH lag bei ~1.944 € (02.06.2025). Das ist ~19-fach; aktuell ~1.600 € also ~16-fach – nicht 30-fach. (https://www.rheinmetall.com/de/unternehmen/historie/aktiengeschichte#anchor-2022)
- „Vor <1 Jahr noch 500 €“ passt nicht: Schon im März 2025 stand RHM teils >1.200 €, später das ATH knapp 1.950 €.
- Fundamental: Auftragsbestand ~63 Mrd. € (30.06.2025); Ausblick 2025: Umsatz +25–30 %, Marge ~15,5 % – Q2 war unter Erwartung, Guidance aber bestätigt.