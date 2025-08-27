    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 27.08. - FTSE Athex 20 stark +2,00 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.107,96 PKT und verliert bisher -0,43 %.
    Top-Werte: Porsche AG +0,40 %, Bayer +0,31 %, DHL Group +0,26 %
    Flop-Werte: Deutsche Bank -3,01 %, Commerzbank -2,90 %, Siemens Energy -2,57 %

    Der MDAX steht aktuell (13:59:58) bei 30.551,09 PKT und fällt um -0,89 %.
    Top-Werte: United Internet +1,05 %, PUMA +0,39 %, TAG Immobilien +0,35 %
    Flop-Werte: Aroundtown -5,01 %, HelloFresh -4,73 %, Gerresheimer -3,61 %

    Der TecDAX steht bei 3.750,99 PKT und verliert bisher -0,32 %.
    Top-Werte: United Internet +1,05 %, SAP +0,26 %, Siemens Healthineers +0,19 %
    Flop-Werte: Nagarro -3,46 %, SILTRONIC AG -2,91 %, Evotec -2,82 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.395,81 PKT und fällt um -0,05 %.
    Top-Werte: Nokia +2,35 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,19 %, Ferrari +0,78 %
    Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -2,16 %, BBVA -2,06 %, BASF -1,89 %

    Der ATX steht aktuell (13:59:58) bei 4.676,43 PKT und fällt um -1,33 %.
    Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +0,73 %, Immofinanz +0,39 %, EVN +0,21 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,42 %, Andritz -2,36 %, Mayr-Melnhof Karton -2,22 %

    Der SMI steht bei 12.201,68 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
    Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,27 %, Novartis +0,64 %, Roche Holding +0,41 %
    Flop-Werte: Givaudan -1,85 %, Lonza Group -1,07 %, Geberit -1,03 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.747,41 PKT und steigt um +0,16 %.
    Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,19 %, Bouygues +0,79 %, Thales +0,69 %
    Flop-Werte: Carrefour -3,00 %, Stellantis -1,75 %, Veolia Environnement -1,71 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.650,31 PKT und fällt um -0,39 %.
    Top-Werte: Essity Registered (B) +0,70 %, AstraZeneca +0,55 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,51 %
    Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,56 %, SSAB Registered (A) -1,33 %, Nordea Bank Abp -1,08 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.110,00 PKT und gewinnt bisher +2,00 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,69 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,62 %, Jumbo +0,60 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,58 %, Piraeus Port Authority -1,48 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,44 %



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
