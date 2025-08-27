J.M. Smucker Aktie crasht - 27.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die J.M. Smucker Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,14 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

J.M. Smucker ist ein führender Hersteller von Konsumgütern mit bekannten Marken wie Smucker's und Jif, stark in Nordamerika vertreten. Hauptkonkurrenten sind Kraft Heinz und General Mills. Das Unternehmen zeichnet sich durch starke Markenidentität und Innovationskraft aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten J.M. Smucker Aktionäre einen Verlust von -3,87 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei J.M. Smucker auf -9,73 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

J.M. Smucker Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,71 % 1 Monat +2,85 % 3 Monate -3,87 % 1 Jahr -12,15 %

Informationen zur J.M. Smucker Aktie

Es gibt 107 Mio. J.M. Smucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,65 Mrd.EUR wert.

J.M. Smucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die J.M. Smucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.M. Smucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.