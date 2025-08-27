USA schlagen vor, Kaliumkarbonat zur Liste der kritischen Mineralien hinzuzufügen, während US-DFC das Projekt Banio in Gabun unterstützt

27. August 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP”, „Millennial” oder das „Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) gibt bekannt, dass das US-Innenministerium Kaliumkarbonat (Kali) in seinen Entwurf einer Liste kritischer Mineralien für 2025 aufgenommen hat. Diese Aufnahme in den Entwurf erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-amerikanische International Development Finance Corporation („DFC“) 3 Millionen US-Dollar für die Projektentwicklungsfinanzierung des Kaliumkarbonat-Projekts Banio von Millennial in Gabun bereitstellt und damit dessen strategische Rolle für die potenzielle Stärkung der Ernährungssicherheit und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette der USA anerkennt.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Die vorgeschlagene Anerkennung von Kaliumkarbonat als kritisches Mineral durch die USA ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Branche. Für Millennial unterstreicht dies die einzigartige Position von Banio als potenzielle neue, kostengünstige Versorgungsquelle für den US-Agrarsektor. Mit der Finanzierung durch die DFC, der starken Unterstützung durch die gabunische Regierung und der direkten Versandroute unseres Projekts zu US-Häfen ist Banio strategisch auf die Prioritäten der USA in Bezug auf Ernährungssicherheit und Lieferketten ausgerichtet. Darüber hinaus könnte Banio die erste afrikanische Kalimine werden, die den afrikanischen Kontinent mit Kali versorgt, der derzeit sein gesamtes Kali importiert.“

Kaliumkarbonat (Kali): jetzt eine strategische Priorität der USA

Kaliumkarbonat ist für die weltweite Landwirtschaft unverzichtbar, wird jedoch überwiegend von nur wenigen Ländern geliefert – Kanada, Russland und Weißrussland. Mit der Aufnahme von Kaliumkarbonat in den Entwurf der Liste kritischer Mineralien hat die US-Regierung ihre Anfälligkeit für Versorgungsschocks und Handelsbeschränkungen anerkannt. Diese vorgeschlagene Anerkennung soll die Strategie und Investitionen der Bundesregierung darauf ausrichten, vielfältige, stabile und geopolitisch zuverlässige Versorgungsquellen zu sichern.