    Aktien New York Ausblick

    Starke Quartalszahlen vor Nvidia-Bericht

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Börsen starten mit Gewinnen vor Nvidia-Zahlen.
    • Optimismus der Investoren dominiert, keine Gewinnmitnahmen.
    • Software-Unternehmen heben Ausblicke, Aktien steigen stark.
    Aktien New York Ausblick - Starke Quartalszahlen vor Nvidia-Bericht
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den Quartalszahlen von Nvidia dürften die New Yorker Börsen am Mittwoch mit Gewinnen starten und damit an den positiven Trend aus dem Handel des Vortags anschließen. Abseits von Nvidia hoben mehrere Unternehmen ihre Ausblicke an und überzeugten mit ihren Geschäftszahlen.

    Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial anderthalb Stunden vor dem Handelsstart mit plus 0,1 Prozent auf 45.455 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG rund 0,4 Prozent höher auf 23.613 Punkte.

    Nvidia stehen am Mittwoch im Fokus. Die Quartalszahlen veröffentlicht der KI-Chipkonzern nach US-Börsenschluss. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der KI-Boom anhält und die Rivalität zwischen den USA und China das Wachstum womöglich begrenzt.

    "Der Einfluss der Zahlen ist nicht nur auf die gesamte Technologiebranche innerhalb und außerhalb der USA, sondern auch auf alle Börsen dieser Welt enorm", kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Dies erkläre die Zurückhaltung vor den Nvidia-Zahlen rund um den Globus. "Aber auch dieses Mal überwiegt der Optimismus der Investoren, weder in der Aktie noch im Gesamtmarkt sind größere Gewinnmitnahmen zu sehen", konstatierte der Experte.

    Die Nvidia-Aktien, deren Wert sich seit dem ersten Zollschock Anfang April schon wieder mehr als verdoppelt hat, notierten vorbörslich 0,7 Prozent höher. Erst vor gut zwei Wochen hatten sie mit 184,48 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Das Plus seit Jahresanfang fällt mit gut 35 Prozent für Nvidia-Verhältnisse allerdings fast schon bescheiden aus. Im Vergleich etwa mit den Papieren der Datenanalyse-Firma Palantir , die sich 2025 um rund 113 Prozent verteuert haben, hat Nvidia klar das Nachsehen. Palantir gewannen am Mittwoch vorbörslich 1,9 Prozent.

    Bevor Nvidia am Abend die Zahlen preisgibt, ziehen im vorbörslichen Handel andere Software-Unternehmen mit Geschäftszahlen und Prognosen die Aufmerksamkeit auf sich. So hoben MongoDB und Okta ihre Ausblicke an. Okta gewannen mehr als 4 Prozent, während die Papiere von MongoDB um 30 Prozent in die Höhe schnellten.

    Auch der Bekleidungskonzern PVH und der Einzelhändler Kohl's überzeugten mit einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal und einer Erhöhung ihrer Prognosen. PVH stiegen vorbörslich um 7 Prozent. Kohl's sprangen um mehr als ein Fünftel nach oben./ajx/stw

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
