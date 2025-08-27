    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoyal Bank of Canada AktievorwärtsNachrichten zu Royal Bank of Canada

    Bank meldet Rekordgewinn

    Nach Abverkauf bei Commerzbank und Deutscher Bank: Diese Bank-Aktie glänzt

    Die Royal Bank of Canada meldet ein Rekordergebnis. Umsatz und Gewinn wachsen kräftig und die Aktie legt nach den Zahlen an der Börse zu.

    Foto: Daniel Reinhardt/dpa

    Die Royal Bank of Canada (RBC) hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn von 5,4 Milliarden Kanadische Dollar (rund 3,9 Milliarden US-Dollar) verbucht. Das entspricht einem Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg ebenfalls um 21 Prozent auf 3,75 Kanadische Dollar (2,71 US-Dollar). Bereinigt lag der Nettogewinn bei 5,5 Milliarden Kanadische Dollar (rund 3,97 Milliarden US-Dollar), das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 3,84 Kanadische Dollar (2,77 US-Dollar) – ein Zuwachs von 17 beziehungsweise 18 Prozent.

    Kapitalmärkte treiben Rekordergebnis

    Die Einnahmen kletterten um 16,1 Prozent auf 16,99 Milliarden Kanadische Dollar (12,27 Milliarden US-Dollar) und übertrafen die Markterwartungen um 960 Millionen Kanadische Dollar. Das Ergebnis vor Risikovorsorge und Steuern erreichte mit 7,8 Milliarden Kanadische Dollar (rund 5,6 Milliarden US-Dollar) ebenfalls einen Höchstwert und lag 29 Prozent über dem Vorjahr. Besonders das Kapitalmarktgeschäft mit starkem Investment Banking sowie höhere Zinsmargen im Privat- und Firmenkundengeschäft trugen zum Anstieg bei. Auch das Vermögensverwaltungsgeschäft profitierte von Marktgewinnen und Mittelzuflüssen.

    "Die Rekordergebnisse dieses Quartals belegen die konsequente, langfristige Ausrichtung von RBC auf unsere Kunden und unser Engagement für die Umsetzung der ehrgeizigen Wachstumsziele, die wir kürzlich auf unserem Investorentag vorgestellt haben", erklärte Konzernchef Dave McKay.

    Risikovorsorge steigt – Kapitalbasis bleibt solide

    Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle legte im Jahresvergleich um 222 Millionen Kanadische Dollar (rund 160 Millionen US-Dollar) zu. Damit erhöhte sich die Quote auf 35 Basispunkte, acht Punkte mehr als im Vorjahr, aber unter dem Niveau des Vorquartals. An die Aktionäre flossen 3,1 Milliarden Kanadische Dollar (rund 2,2 Milliarden US-Dollar) in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurück.

    Aktie nahe Jahreshoch an der NYSE

    Die Aktie der Royal Bank of Canada legte am Mittwochmittag an der Börse in Toronto zu und notierte um 16 Uhr bei etwas mehr als 200 Kanadische Dollar. Damit erreicht sie ein neues Hoch seit dem 22. August (191,110 Kanadische Dollar). Wie sich der Kurs im weiteren Handelsverlauf entwickelt, bleibt allerdings abzuwarten.

    Im Gegensatz dazu standen deutsche Banken unter Druck: Die Commerzbank verlor am Vormittag rund drei Prozent, die Deutsche Bank knapp 2,8 Prozent. Goldman Sachs hatte beide Titel aus Bewertungsgründen abgestuft.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


