    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Beauftragte will Kameras in Schlachthöfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Silvia Breher fordert Videoüberwachung in Schlachthöfen.
    • Rechtliche Erleichterungen für Stallumbauten nötig.
    • Anonymer Tierhandel im Internet soll verboten werden.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Bundestierschutzbeauftragte Silvia Breher macht sich für eine verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen stark. Sie wolle dies prioritär angehen und sich mit Nachdruck für eine Umsetzung einsetzen, sagte die CDU-Politikerin nach ihrer Berufung durch das Kabinett in Berlin. "Wer Tiere in dieser letzten Phase ihres Lebens schlecht behandelt, der muss dafür auch geradestehen." Dies mache eine Videodokumentation möglich. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, solche Überwachungen zu prüfen.

    Breher sprach sich auch für rechtliche Erleichterungen von Stallumbauten für höhere Tierschutzstandards aus. Viele Landwirte wollten mehr Tierwohl, man müsse es ihnen aber auch ermöglichen. Verboten werden solle anonymer Handel mit Tieren im Internet. Tierheime, die oft ehrenamtlich mit viel Herzblut geführt würden, sollten weiter und vielleicht besser unterstützt werden.

    "Kein Interessenkonflikt"

    Zu Kritik, dass sie ihre neue Funktion zusätzlich zum Amt als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesagrarministerium übernimmt, sagte Breher: "Einen Interessenkonflikt sehe ich ehrlich gesagt nicht." Sie wolle nicht nur den Tieren eine Stimme geben, sondern Dinge auch tatsächlich umsetzen. Dies könne sie in der Konstellation auch als Bundestagsabgeordnete gut, machte sie deutlich.

    Breher tritt ihr neues Amt an diesem Montag an. Sie folgt auf Ariane Kari, die 2023 von der Ampel-Regierung zur ersten Tierschutzbeauftragten berufen worden war. Minister Alois Rainer (CSU) sagte, Breher werde "eine Kämpferin für den Tierschutz sein und diesen in Deutschland weiter voranbringen". Die Besetzung sei außerdem eine bürokratisch schlanke Lösung in Zeiten knapper Kassen. Von den bisherigen Kosten für die Arbeit der Beauftragten von einer halben Million Euro im Jahr werde gut die Hälfte eingespart, erläuterte Breher./sam/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Neue Beauftragte will Kameras in Schlachthöfen Die neue Bundestierschutzbeauftragte Silvia Breher macht sich für eine verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen stark. Sie wolle dies prioritär angehen und sich mit Nachdruck für eine Umsetzung einsetzen, sagte die CDU-Politikerin nach ihrer …