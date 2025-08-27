Neue Beauftragte will Kameras in Schlachthöfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Bundestierschutzbeauftragte Silvia Breher macht sich für eine verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen stark. Sie wolle dies prioritär angehen und sich mit Nachdruck für eine Umsetzung einsetzen, sagte die CDU-Politikerin nach ihrer Berufung durch das Kabinett in Berlin. "Wer Tiere in dieser letzten Phase ihres Lebens schlecht behandelt, der muss dafür auch geradestehen." Dies mache eine Videodokumentation möglich. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, solche Überwachungen zu prüfen.

Breher sprach sich auch für rechtliche Erleichterungen von Stallumbauten für höhere Tierschutzstandards aus. Viele Landwirte wollten mehr Tierwohl, man müsse es ihnen aber auch ermöglichen. Verboten werden solle anonymer Handel mit Tieren im Internet. Tierheime, die oft ehrenamtlich mit viel Herzblut geführt würden, sollten weiter und vielleicht besser unterstützt werden.