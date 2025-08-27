Top-Manager Britta Giesen und Jürgen Brandes steigen bei shyftplan ein / Software soll Produktivitätsschatz in Fabriken heben
Berlin (ots) - Auf deutschen Shopfloors schlummert ein übersehenes signifikantes
Effizienzpotenzial - blockiert von manueller Schichtplanung, Zettelwirtschaft
und fehlender Transparenz über Qualifikationen. Das Berliner Softwarehaus
shyftplan (https://shyftplan.com/) hat sich zum Ziel gesetzt, dieses
Produktivitätspotential vollständig zu heben, und gewinnt nun prominente
Verstärkung in den Beirat: die frühere Pfeiffer-Vacuum-Chefin Dr. Britta Giesen
und den langjährigen Siemens-Executive Dr. Jürgen Brandes, zuletzt CEO der
Schaltbau Holding.
Beide gelten als ausgewiesene Kenner der produzierenden Industrie und sollen
shyftplan beim Ausbau seiner Marktposition unterstützen.
"shyftplan steht für operative Exzellenz und einen schnellen, spürbaren ROI.
Industriekunden steigern ihre Maschinenauslastung mitunter um 30 % und können
ihren Ressourcenaufwand für die Schichtplanung mehr als halbieren. Die
Realisierung dieser Effizienzpotentiale erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der
Produktionsstandorte dann deutlich.", so Britta Giesen.
Jürgen Brandes ergänzt: "shyftplan ermöglicht den Mitarbeitern an der Linie eine
wirkliche Teilhabe an den Planungsprozessen. Durch diese Art der gelebten
Partizipation steigt die Mitarbeiterzufriedenheit signifikant an. Das zeigt: Wer
seine Leute auf dem Shopfloor mit praxisnaher Technologie stärkt, verschafft
sich einen Vorsprung und sichert den Standort Deutschland."
Die digitale Transformation auf dem Shopfloor rückt den Menschen in den
Mittelpunkt
Die Plattform von shyftplan kombiniert automatisierte Schichtplanung
("shyftplanner") mit einer dynamischen Qualifikationsmatrix ("shyftskills").
Beide lassen sich perfekt mit SAP und anderen Personalmanagement- und
ERP-Systemen integrieren und passen daher nahtlos in die bestehenden Setups
führender Industrieunternehmen. Dadurch lassen sich Fähigkeiten, Verfügbarkeiten
und regulatorische Vorgaben in Echtzeit abgleichen. shyftplan reduziert
Planungsaufwand und Kosten, erhöht die Produktivität und ist bereits bei
Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Südzucker, Krones und Elmos
Semiconductor im Einsatz.
"Unsere neuen Beiräte untermauern die Bedeutung unseres Themas. Um die
strategischen Herausforderungen der Industrie zu meistern, ist die
menschenzentrierte Smart Factory ein zentraler Baustein, der in der deutschen
Wirtschaft bisher massiv unterschätzt wird." sagt CEO Dr. Farhood Torabian.
Über shyftplan
Das Berliner Unternehmen shyftplan bietet eine führende digitale
Workforce-Management-Lösung für international agierende Unternehmen in der
herstellenden Industrie. Die Plattform umfasst das Schichtplanungstool
shyftplanner sowie die Qualifikationsmatrix shyftskills. Diese Kombination aus
automatisierter Personaleinsatzplanung, digitalisiertem Qualifikationsmanagement
und Echtzeitanalyse ermöglicht eine effiziente und skalierbare Steuerung
komplexer Produktionsprozesse.
In dynamischen und regulierten Umgebungen reduziert shyftplan durch gezielte
Automatisierung den Planungsaufwand, senkt Kosten dank optimierter
Ressourcennutzung und steigert die Produktivität. Gleichzeitig fördert die
Plattform durch transparente und faire Einsatzplanung die
Mitarbeiterzufriedenheit. Die Einhaltung von Compliance- und
Sicherheitsstandards minimiert Ausfallrisiken und sichert den störungsfreien
Betrieb kritischer Infrastrukturen.
Als zertifizierter SAP-Partner bietet shyftplan eine SAP-Standardschnittstelle
und lässt sich nahtlos in Tools wie APO, HCM oder SuccessFactors integrieren.
Dies gilt auch für weitere gängige Lösungen wie Personio und Veda. Die Software
ist DSGVO-konform und erfüllt alle zentralen Anforderungen an die
Informationssicherheit wie ISO 27001 und SOC 2.
Seit der Gründung 2013 ist shyftplan auf über 60 Experten gewachsen. Mehr als
500 Unternehmen aus DAX und Mittelstand, darunter Siemens Energy, ZF und
Südzucker, nutzen shyftplan, um ihr Workforce Management zu digitalisieren und
Prozesse effizienter zu gestalten.
Pressekontakt:
Oliver Engelbrecht
+49 176 87976243
mailto:oengelbrecht@shyftplan.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180649/6105226
OTS: shyftplan
