Top-Manager Britta Giesen und Jürgen Brandes steigen bei shyftplan ein / Software soll Produktivitätsschatz in Fabriken heben

Berlin (ots) - Auf deutschen Shopfloors schlummert ein übersehenes signifikantes

Effizienzpotenzial - blockiert von manueller Schichtplanung, Zettelwirtschaft

und fehlender Transparenz über Qualifikationen. Das Berliner Softwarehaus

shyftplan (https://shyftplan.com/) hat sich zum Ziel gesetzt, dieses

Produktivitätspotential vollständig zu heben, und gewinnt nun prominente

Verstärkung in den Beirat: die frühere Pfeiffer-Vacuum-Chefin Dr. Britta Giesen

und den langjährigen Siemens-Executive Dr. Jürgen Brandes, zuletzt CEO der

Schaltbau Holding.



Beide gelten als ausgewiesene Kenner der produzierenden Industrie und sollen

shyftplan beim Ausbau seiner Marktposition unterstützen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy! Long 86,89€ 0,59 × 14,01 Zum Produkt Short 98,14€ 0,71 × 14,00 Zum Produkt