    Top-Manager Britta Giesen und Jürgen Brandes steigen bei shyftplan ein / Software soll Produktivitätsschatz in Fabriken heben

    Berlin (ots) - Auf deutschen Shopfloors schlummert ein übersehenes signifikantes
    Effizienzpotenzial - blockiert von manueller Schichtplanung, Zettelwirtschaft
    und fehlender Transparenz über Qualifikationen. Das Berliner Softwarehaus
    shyftplan (https://shyftplan.com/) hat sich zum Ziel gesetzt, dieses
    Produktivitätspotential vollständig zu heben, und gewinnt nun prominente
    Verstärkung in den Beirat: die frühere Pfeiffer-Vacuum-Chefin Dr. Britta Giesen
    und den langjährigen Siemens-Executive Dr. Jürgen Brandes, zuletzt CEO der
    Schaltbau Holding.

    Beide gelten als ausgewiesene Kenner der produzierenden Industrie und sollen
    shyftplan beim Ausbau seiner Marktposition unterstützen.

    "shyftplan steht für operative Exzellenz und einen schnellen, spürbaren ROI.
    Industriekunden steigern ihre Maschinenauslastung mitunter um 30 % und können
    ihren Ressourcenaufwand für die Schichtplanung mehr als halbieren. Die
    Realisierung dieser Effizienzpotentiale erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der
    Produktionsstandorte dann deutlich.", so Britta Giesen.

    Jürgen Brandes ergänzt: "shyftplan ermöglicht den Mitarbeitern an der Linie eine
    wirkliche Teilhabe an den Planungsprozessen. Durch diese Art der gelebten
    Partizipation steigt die Mitarbeiterzufriedenheit signifikant an. Das zeigt: Wer
    seine Leute auf dem Shopfloor mit praxisnaher Technologie stärkt, verschafft
    sich einen Vorsprung und sichert den Standort Deutschland."

    Die digitale Transformation auf dem Shopfloor rückt den Menschen in den
    Mittelpunkt

    Die Plattform von shyftplan kombiniert automatisierte Schichtplanung
    ("shyftplanner") mit einer dynamischen Qualifikationsmatrix ("shyftskills").
    Beide lassen sich perfekt mit SAP und anderen Personalmanagement- und
    ERP-Systemen integrieren und passen daher nahtlos in die bestehenden Setups
    führender Industrieunternehmen. Dadurch lassen sich Fähigkeiten, Verfügbarkeiten
    und regulatorische Vorgaben in Echtzeit abgleichen. shyftplan reduziert
    Planungsaufwand und Kosten, erhöht die Produktivität und ist bereits bei
    Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Südzucker, Krones und Elmos
    Semiconductor im Einsatz.

    "Unsere neuen Beiräte untermauern die Bedeutung unseres Themas. Um die
    strategischen Herausforderungen der Industrie zu meistern, ist die
    menschenzentrierte Smart Factory ein zentraler Baustein, der in der deutschen
    Wirtschaft bisher massiv unterschätzt wird." sagt CEO Dr. Farhood Torabian.

    Über shyftplan

    Das Berliner Unternehmen shyftplan bietet eine führende digitale
    Workforce-Management-Lösung für international agierende Unternehmen in der
    herstellenden Industrie. Die Plattform umfasst das Schichtplanungstool
    shyftplanner sowie die Qualifikationsmatrix shyftskills. Diese Kombination aus
    automatisierter Personaleinsatzplanung, digitalisiertem Qualifikationsmanagement
    und Echtzeitanalyse ermöglicht eine effiziente und skalierbare Steuerung
    komplexer Produktionsprozesse.

    In dynamischen und regulierten Umgebungen reduziert shyftplan durch gezielte
    Automatisierung den Planungsaufwand, senkt Kosten dank optimierter
    Ressourcennutzung und steigert die Produktivität. Gleichzeitig fördert die
    Plattform durch transparente und faire Einsatzplanung die
    Mitarbeiterzufriedenheit. Die Einhaltung von Compliance- und
    Sicherheitsstandards minimiert Ausfallrisiken und sichert den störungsfreien
    Betrieb kritischer Infrastrukturen.

    Als zertifizierter SAP-Partner bietet shyftplan eine SAP-Standardschnittstelle
    und lässt sich nahtlos in Tools wie APO, HCM oder SuccessFactors integrieren.
    Dies gilt auch für weitere gängige Lösungen wie Personio und Veda. Die Software
    ist DSGVO-konform und erfüllt alle zentralen Anforderungen an die
    Informationssicherheit wie ISO 27001 und SOC 2.

    Seit der Gründung 2013 ist shyftplan auf über 60 Experten gewachsen. Mehr als
    500 Unternehmen aus DAX und Mittelstand, darunter Siemens Energy, ZF und
    Südzucker, nutzen shyftplan, um ihr Workforce Management zu digitalisieren und
    Prozesse effizienter zu gestalten.

    Pressekontakt:

    Oliver Engelbrecht
    +49 176 87976243
    mailto:oengelbrecht@shyftplan.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180649/6105226
    OTS: shyftplan


